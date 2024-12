Überrascht der Kupferpreis in 2025 positiv? Gold- und Kupferproduzent im Fokus

Neue Impulse durch die Fed?

Kupfer blickt angespannt auf den morgigen Termin der US-Notenbank. Neben der Leitzinsentscheidung selbst und der damit verbundenen Frage, ob die Fed die Leitzinsen um 25 Basispunkte senkt oder nicht, wird den Projektionen der US-Währungshüter zur von ihr erwarteten Entwicklung von Inflation, Wirtschaft und der Zinsen im kommenden Jahr und in den Folgejahren mit Spannung und einer gewissen Anspannung entgegengesehen. Die aktuellen Bewegungen am Anleihenmarkt (Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen wieder über 4,4 Prozent) und am Devisenmarkt (wichtiger US-Dollar-Index wieder bei knapp 107 Punkten) zeugen von einer skeptischen Erwartungshaltung. Doch nicht nur am Kupfermarkt ist man nervös. Lesen Sie hierzu die Kommentare „Gold-Favoriten 2025 Goldpreis könnte bald eskalieren. Diese Goldaktie ist besser als Barrick Gold“ und „Die Fed hat das letzte Wort Silberpreis scheitert an entscheidender Stelle. Produzentenaktien“ brechen ein

Überrascht der Kupferpreis in 2025 positiv?

Ein nachhaltiger Anstieg des Kupferpreises ist auch in 2025 nur dann möglich, wenn sich die chinesische Nachfrage deutlich beleben sollte. Aktuell weisen nicht nur die recht hohen Kupfer-Lagerbestände auf eine schwierige Angebots-Nachfrage-Relation hin. Die Lager an der LME und Comex sind nach wie vor sehr gut gefüllt.

Bricht man die aktuelle Gemengelage auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann gilt unverändert, dass der Kupferpreis Ausflüge unter die Zone 4,0 US-Dollar / 3,9 US-Dollar tunlichst vermeiden sollte. Anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig. Etwaige Vorstöße auf der Oberseite erlangen erst Relevanz, sollten sie Kupfer über die 4,3 US-Dollar und das Industriemetall damit aus dem bis dato dominierenden Abwärtstrend führen.

Freeport McMoRan - Gold- und Kupferproduzent im Fokus

Zu den dominierenden Akteuren im Kupfersektor gehört Freeport McMoRan. Doch nicht nur der immense Kupferausstoß macht die US-Amerikaner interessant. Sie produzieren auch beachtliche Mengen Gold und Molybdän. Zu den bekanntesten Projekten von Freeport McMoRan gehört sicherlich die Grasberg-Mine in Indonesien. Um das einmal mit Zahlen zu untermauern: Nach den ersten neun Monaten 2024 belief sich die Kupferproduktion auf 3,173 Mrd. lbs, die Goldproduktion auf 1,448 Mio. Unzen und die Molybdänproduktion auf 58 Mio. lbs.

Der obere Chart verdeutlicht, dass die Freeport McMoRan-Aktie seit Ende September in einem knackigen Korrekturszenario steckt. Aktuell erreicht die Aktie den zentralen Unterstützungsbereich um 40 US-Dollar. Ein baldiger Test der aktuellen 52-Wochen-Tiefs bei 36+ US-Dollar ist nicht auszuschließen. Freeport McMoRan hat die schwache Kursentwicklung nicht exklusive. Auch andere hochkapitalisierte Rohstoffaktien schleppten sich mehr oder weniger durch das Börsenjahr 2024. An dieser Stelle sei nur auf Barrick Gold und Newmont Corp. verwiesen. Die Musik spielte zuletzt in der zweiten und dritten Reihe. Ob es in 2025 zu einem Favoritenwechsel kommen wird, bleibt abzuwarten.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

