Termine bis 31. Dezember 2024

USA: General Mills, Q2-Zahlen

USA: Micron Technology, Q1-Zahlen



DEU: Deutsche Bahn, AR-Sitzung



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handelsbilanz 11/24

08:00 DEU: Baugenehmigungen 10/24

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 10/24 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 10/24

08:00 GBR: Erzeugerpreise 11/24

08:00 GBR: Verbraucherpreise 11/24

11:00 EUR: Bauproduktion 10/24

11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/24 (detailliert)

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 12/24

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Baubeginne 11/24

14:30 USA: Baugenehmigungen 11/24

14:30 USA: Leistungsbilanz Q3/24

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundestag

Regierungsbefragung mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD); weitere Themen: Ost/West-Renten, Förderung von Selbstständigen u.a.

BEL: Ukraine-Gipfel europäischer Nato-Staaten mit dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj, Brüssel

09:30 DEU: Bundesverfassungsgericht entscheidet zu Unterstützungsunterschriften für Bundestagswahl

10:30 DEU: Pk Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zum Jahresabschluss

10:30 DEU: Bilanz der Rüstungsexportpolitik der Ampel mit einem Schwerpunkt auf Exporte nach Israel und in den Nahen Osten Das Thema des Zukunftsdialogs lautet: «Impulse für eine liberale Wachstumsagenda»

16:30 DEU: Teilnahme von FDP-Chef Christian Lindner am Zukunftsdialog Wirtschaft der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

17:00 FRA: EU-Kommission stellt Berichte zur Wirtschaftspolitik und Beschäftigung vor Unter anderem sollen die Ergebnisse einer Untersuchung zu potenziellen wirtschaftlichen Ungleichgewichten, die politische Maßnahmen erfordern, präsentiert werden, ebenso ein Bericht zur Lage des EU-Arbeitsmarkts.

FRA: Internationale Energieagentur (IEA) legt weltweiten Bericht zur Kohle-Nutzung vor

EUR: Gipfeltreffen EU-Westbalkan, Brüssel



---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 19. DEZEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 EUR: Acea, KfZ-Neuzulassungen 11/24

07:30 DEU: Douglas, Jahreszahlen 2023/2024 (detailliert) 12:30 GBR: Accenture, Q1-Zahlen

22:00 USA: FedEx, Q2-Zahlen

22:15 USA: Nike, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

JPN: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 12/24

08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen) Q3/24 08:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q3/24

08:00 DEU: Insolvenzen, Januar - September 2024 + Schnellindikator 11/24 08:30 CHE: BFS: Baupreisindex 10/24

08:45 FRA: Geschäftsklima 12/24

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 EUR: EZB, Leistungsbilanz 10/24

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 ESP: Handelsbilanz 10/24

10:30 ITA: Leistungsbilanz 10/24

13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung

14:30 USA: BIP Q3/24 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: PCE-Kernrate (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 11/24

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/24



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt zu Klagerecht von Verbraucherschützern, Karlsruhe

09:30 DEU: Pk mit Vorstellung der Ergebnisse des DIHK-Fachkräftereports 2024/25 u.a. mit dem stv. DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks

11:00 DEU: Pk Ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland sowie Sachsen im Winter 2024, Dresden

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

EUR: EU-Gipfel, Brüssel



---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 20. DEZEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach, Q3-Zahlen



DEU: Großer Verfallstag an der Börse



TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 12/24 00:30 JPN: Verbraucherpreise 11/24

08:00 DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 11/24

08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse) 11/24

08:00 DEU: Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) Q3/24 08:45 FRA: Erzeugerpreise 11/24

09:00 CHE: SNB: Zahlungsbilanz Q3/24

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 12/24

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 12/24

11:00 ITA: Industrieumsatz 10/24

14:30 USA: Konsumentenausgaben 11/24

14:30 USA: Private Einkommen 11/24

14:30 USA: PCE-Preisindex 11/24

15:00 BEL: Geschäftsklima 12/24

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/24 (vorab)

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/24 (2. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH urteilt zur Frage, ob eine Wohnungseigentümergemeinschaft zum Bau einer Anlage nach Insolvenz des Bauträgers verpflichtet werden kann

---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 23. DEZEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: BIP, Q3/24 (detailliert)

09:00 SPA: BIP, Q3/24 (detailliert)

14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 11/24

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/24



SONSTIGE TERMINE

---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 24. DEZEMBER



TERMINE KONJUNKTUR

BEL: Verbraucherpreise 12/24

06:30 NLD: BIP Q3/24 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/24 (vorläufig) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 11/24

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 12/24



HINWEIS



"Heiligabend"



Börsen in Frankfurt, Wien, Zürich, Rom geschlossen

verkürzter Handel in Hongkong (05.00 Uhr MEZ), London (13.30 Uhr MEZ),

Paris (14.05 Uhr MEZ) und New York (19.00 Uhr MEZ),

US-Anleihenmarkt (20.00 Uhr MEZ)



Börsen in Russland geöffnet



---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 25. DEZEMBER



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 10/24 (endgültig) 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 11/24 (endgültig)

HINWEIS



1. Feiertag "Weihnachten"



Börsen in Frankfurt, Amsterdam, Budapest, London, Madrid, Mailand, New

York, Prag, Paris, Wien, Warschau und Zürich geschlossen

Börsen in Russland, Japan und China geöffnet



---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 26. DEZEMBER



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 11/24

12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

17:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



HINWEIS



2. Feiertag "Weihnachten"



Börsen in Frankfurt, London, Budapest, Hongkong, Madrid, Mailand,

Prag, Rom, Wien, Warschau und Zürich geschlossen

Börsen in New York, Japan, Südkorea und Russland geöffnet

---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 27. DEZEMBER



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 11/24

00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 12/24

00:50 JPN: Industrieproduktion 11/24 (vorläufig)

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 11/24

02:30 CHN: Industriegewinne 11/24

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 11/24

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 11/24 (vorläufig)



---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 30. DEZEMBER



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/24 (2. Veröffentlichung) 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 12/24

09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/24 (vorläufig)

10:30 SVN: Verbraucherpreise 12/24

15:45 USA: MNI Chicago PMI 12/24

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 11/24

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 12/24



---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 31. DEZEMBER



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/24 08:00 FIN: Handelsbilanz 10/24 (endgültig)

09:00 CHE: SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q3/24 10:00 ESP: Leistungsbilanz 10/24

12:00 PRT: Verbraucherpreise 12/24 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 10/24



HINWEIS

"Silvester"

Börsen in Frankfurt, Mailand, Prag, Rom, Tokio, Wien, Moskau und Zürich geschlossen

verkürzter Handel in Budapest (12.00 Uhr MEZ), London, Warschau (13.30 Uhr MEZ), Paris und Amsterdam (14.05 Uhr MEZ) Börse in New York geöffnet, US-Anleihenmarkt (20.00 Uhr MEZ)

---------------------------------------------------------------------------------------- °



