Dax lässt nach - deutsche Wirtschaft weiter im Stimmungstief

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 20.246 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste rangierten kurz vor Handelsschluss Daimler Truck, die Porsche Holding und Siemens, am Ende Brenntag, Eon und Sartorius.



"Der heute veröffentlichte Ifo-Geschäftsklimaindex spricht eine eindeutige Sprache: Die deutsche Wirtschaft steckt mitten in einer Krise", sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst von CMC Markets. Lediglich die leicht verbesserte Einschätzung der aktuellen Lage stelle eher eine kosmetische Veränderung dar, die durchaus mit der Hoffnung auf eine neue Regierung in Berlin einhergehen könnte.





