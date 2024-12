Globale Börsen im Minus: MDAX und SDAX mit größten Verlusten!

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit überwiegend Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 20.273,08 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,28%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, fällt um 0,84% auf 25.944,76 Punkte. Auch der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, notiert schwächer und verliert 0,73% auf 13.817,72 Punkte. Der TecDAX, der die Technologiewerte in Deutschland abbildet, steht bei 3.497,58 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,48%. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine negative Tendenz. Der Dow Jones Industrial Average, einer der bedeutendsten Aktienindizes der Welt, steht bei 43.488,64 Punkten und verliert 0,54%. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, notiert bei 6.058,47 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,29%. Insgesamt zeigt sich an den internationalen Börsen ein durchweg negatives Bild, wobei der MDAX mit einem Rückgang von 0,84% den größten Verlust unter den betrachteten Indizes verzeichnet.Die Entwicklungen deuten auf eine allgemein verhaltene Marktstimmung hin, die sowohl europäische als auch amerikanische Märkte betrifft.Daimler Truck Holding führt die DAX Topwerte mit einem Anstieg von 2.36% an, gefolgt von Porsche Holding SE mit 1.39% und Siemens , das um 1.37% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete Sartorius Vz. einen Rückgang von -2.73%, während E.ON um -3.33% fiel. Brenntag war der größte Verlierer im DAX mit einem Minus von -3.70%.Im MDAX sticht Jenoptik mit einem beeindruckenden Plus von 3.99% hervor, gefolgt von HYPOPORT mit 2.22% und SCHOTT Pharma, das um 1.35% zulegte.K+S fiel um -2.34%, während Nordex und Deutsche Lufthansa mit -3.33% bzw. -3.34% ebenfalls deutliche Verluste hinnehmen mussten.Die SDAX Topwerte werden von thyssenkrupp nucera angeführt, das um 15.64% zulegte, gefolgt von Elmos Semiconductor mit 3.27% und SMA Solar Technology, das um 2.96% stieg.Auf der Verliererseite steht mutares mit einem Rückgang von -3.33%, während adesso und STRATEC mit -5.22% und -9.69% noch stärkere Verluste verzeichneten.Im TecDAX sind Jenoptik und Elmos Semiconductor mit 3.99% und 3.27% ebenfalls unter den Topwerten, während SMA Solar Technology um 2.96% zulegte.Eckert & Ziegler fiel um -3.09%, gefolgt von 1&1 mit -3.15% und Nordex, das ebenfalls -3.33% verlor.Im Dow Jones führt Nike (B) mit einem Anstieg von 1.70%, gefolgt von Walt Disney mit 1.42% und Coca-Cola, das um 1.17% zulegte.Die größten Verlierer im Dow Jones sind Goldman Sachs Group mit -1.45%, NVIDIA mit -3.48% und Unitedhealth Group, das um -4.07% fiel.Im S&P 500 sticht Super Micro Computer mit einem Plus von 4.34% hervor, gefolgt von Pfizer mit 3.96% und Fox Registered (B) mit 3.58%.Broadcom verzeichnete einen Rückgang von -4.38%, während Walgreens Boots Alliance und APA Corporation mit -5.35% und -5.81% noch stärkere Verluste hinnehmen mussten.