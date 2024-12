Leitindex ATX mit Kursverlusten

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Kursverlusten geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX fiel um 0,92 Prozent auf 3.589,88 Punkte. Auch der breiter gefasste ATX Prime nahm ein Minus von 0,87 Prozent auf 1.789,83 Zähler mit aus dem Handel.

Das europäische Börsenumfeld schloss ebenfalls überwiegend tiefer, die Wall Street tendierte im Minus - es zeigte sich eine gewisse Zurückhaltung vor der wichtigen geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank Fed am morgigen Mittwoch. Am Markt wird mehrheitlich eine Leitzinssenkung um 25 Basispunkte erwartet. Zudem stehen im Wochenverlauf Zinsentscheidungen weiterer Notenbanken wie der Bank of England an.