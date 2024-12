Japanische Autobauer Nissan und Honda sprechen über Fusion

TOKIO (dpa-AFX) - Die japanischen Autobauer Nissan und Honda streben einem Pressebericht zufolge wegen des harten Wettbewerbs bei Elektroautos einen Zusammenschluss an. Die beiden Konzerne wollten in Verhandlungen über einen solchen Schritt einsteigen, berichtete die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" am Dienstagabend unter Berufung auf eigene Informationen. Die Unternehmen wollten ihre Kräfte zusammenlegen, um besser im harten Konkurrenzkampf bei Elektroautos gegen den US-Pionier Tesla und gegen chinesische Elektroautobauer bestehen zu können. In den USA gehandelte Papiere von Honda kletterten um 4 Prozent, solche von Nissan um 17 Prozent.

Honda und Nissan spielten eine Holdingstruktur durch, die auch den Anbieter Mitsubishi einbeziehe, bei dem Nissan der größte Aktionär ist. Schon bald solle eine Absichtserklärung unterzeichnet werden. Wie viele Anteile die jeweiligen Unternehmen am neuen Konstrukt hielten, solle später entschieden werden./men/mis