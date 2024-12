The Shyft Group fusioniert mit der Aebi Schmidt Group, um einen führenden Anbieter von Spezialfahrzeugen zu schaffen

NOVI, Mich. und FRAUENFELD (CH), Schweiz, 17. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- The Shyft Group (NASDAQ: SHYF) („Shyft") und die Aebi Schmidt Group („Aebi Schmidt") gaben heute eine endgültige Vereinbarung über einen Zusammenschluss bekannt, um ein führendes Unternehmen für Spezialfahrzeuge zu schaffen, das für ein überdurchschnittliches Wachstum positioniert ist. Gemäß der Vereinbarung wird jede im Umlauf befindliche Shyft-Stammaktie gegen 1,04 Stammaktien des fusionierten Unternehmens getauscht. Nach Abschluss der Transaktion werden die Shyft-Aktionäre 48 % und die Aebi Schmidt-Aktionäre 52 % des kombinierten Unternehmens besitzen. Die Transaktion, die so strukturiert ist, dass sie für die Shyft-Aktionäre steuerfrei ist, wurde von den anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern beider Unternehmen einstimmig genehmigt.

„Der Zusammenschluss mit Aebi Schmidt ist ein wichtiger nächster Schritt in der Strategie von Shyft, da wir die Stärken der branchenführenden Marken beider Unternehmen, der innovativen Produkte, der umfangreichen Kundenbeziehungen und der hervorragenden Fertigungsqualität nutzen können", sagte John Dunn, Präsident und Geschäftsführer von Shyft. „Diese Transaktion schafft ein widerstandsfähigeres Unternehmen mit bedeutenden Wachstumschancen im Bereich der kommerziellen Lkw und infrastrukturbezogenen Lösungen. Ich bin zuversichtlich, dass sich die talentierten Mitarbeiter von Shyft in der neu kombinierten Plattform gut entwickeln werden und dass diese Transaktion der beste Weg ist, um Werte für unsere Aktionäre zu schaffen."

Barend Fruithof, Geschäftsführer von Aebi Schmidt, sagte: „Durch die Zusammenführung der Fähigkeiten und des Know-hows beider Unternehmen schaffen wir einen wirklich differenzierten Marktführer in der Spezialfahrzeugindustrie, der durch unseren gemeinsamen Fokus auf kundenorientierte Innovation und operative Exzellenz unterstützt wird. Aebi Schmidt hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Erzielung einer starken finanziellen Performance und der erfolgreichen Durchführung von Fusionen und Übernahmen, die zu einem signifikanten Umsatz- und bereinigten EBITDA-Wachstum geführt haben. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser strategische Zusammenschluss eine einzigartige und äußerst überzeugende Gelegenheit bietet, einen enormen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen."

Fusion steigert langfristigen Unternehmenswert mit überzeugenden strategischen und finanziellen Vorteilen

Skalierter Weltmarktführer auf dem nordamerikanischen und europäischen Markt : Durch die Transaktion entsteht ein führender Hersteller von Spezialfahrzeugen mit einer skalierten Plattform auf dem attraktiven nordamerikanischen Markt, die rund 75 % des Umsatzes des kombinierten Unternehmens ausmacht und durch die europäische Präsenz von Aebi Schmidt ergänzt wird. Das fusionierte Unternehmen wird in der Lage sein, bedeutende Wachstumschancen in attraktiven Endmärkten zu nutzen, darunter der margenstarke Markt für Nutzfahrzeuge in Nordamerika.

: Durch die Transaktion entsteht ein führender Hersteller von Spezialfahrzeugen mit einer skalierten Plattform auf dem attraktiven nordamerikanischen Markt, die rund 75 % des Umsatzes des kombinierten Unternehmens ausmacht und durch die europäische Präsenz von Aebi Schmidt ergänzt wird. Das fusionierte Unternehmen wird in der Lage sein, bedeutende Wachstumschancen in attraktiven Endmärkten zu nutzen, darunter der margenstarke Markt für Nutzfahrzeuge in Nordamerika. Erweitertes Portfolio besser positioniert, um Kundennutzen und überdurchschnittliches Wachstum zu fördern : Durch den Zusammenschluss werden zwei sich hervorragend ergänzende Produktpaletten zusammengeführt, die den Kunden ein vielfältiges Portfolio führender Marken und erstklassiger Produkte und Dienstleistungen bieten. Der Zusammenschluss wird die Fähigkeit verbessern, Kunden besser zu bedienen und durch eine erweiterte Produktionsbasis, Vertriebskapazitäten, innovative Lösungen und eine eigene Fertigung von wichtigen Fahrzeugkomponenten einen höheren Mehrwert zu bieten. Diese kombinierten Fähigkeiten werden ein äußerst wettbewerbsfähiges Unternehmen schaffen, das besser positioniert ist, um ein überdurchschnittliches Wachstum zu erzielen.

: Durch den Zusammenschluss werden zwei sich hervorragend ergänzende Produktpaletten zusammengeführt, die den Kunden ein vielfältiges Portfolio führender Marken und erstklassiger Produkte und Dienstleistungen bieten. Der Zusammenschluss wird die Fähigkeit verbessern, Kunden besser zu bedienen und durch eine erweiterte Produktionsbasis, Vertriebskapazitäten, innovative Lösungen und eine eigene Fertigung von wichtigen Fahrzeugkomponenten einen höheren Mehrwert zu bieten. Diese kombinierten Fähigkeiten werden ein äußerst wettbewerbsfähiges Unternehmen schaffen, das besser positioniert ist, um ein überdurchschnittliches Wachstum zu erzielen. Erzielung von Synergieeffekten : Gemeinsam erwarten Shyft und Aebi Schmidt jährliche Kostensynergien in Höhe von 20 bis 25 Mio. USD durch Kostenoptimierung und operative Effizienzsteigerungen über eine stärkere Vertriebsplattform sowie zusätzliche bereinigte EBITDA-Möglichkeiten in Höhe von ca. 5 Mio. USD durch kurzfristige Umsatzsynergien aus Cross-Selling und geografischer Expansion. Es wird erwartet, dass diese Synergien bis zum zweiten Jahr nach Abschluss der Transaktion realisiert werden und zu zweistelligen EBITDA-Margen des kombinierten Unternehmens führen.

: Gemeinsam erwarten Shyft und Aebi Schmidt jährliche Kostensynergien in Höhe von 20 bis 25 Mio. USD durch Kostenoptimierung und operative Effizienzsteigerungen über eine stärkere Vertriebsplattform sowie zusätzliche bereinigte EBITDA-Möglichkeiten in Höhe von ca. 5 Mio. USD durch kurzfristige Umsatzsynergien aus Cross-Selling und geografischer Expansion. Es wird erwartet, dass diese Synergien bis zum zweiten Jahr nach Abschluss der Transaktion realisiert werden und zu zweistelligen EBITDA-Margen des kombinierten Unternehmens führen. Stärkt das finanzielle Profil: Es wird erwartet, dass das kombinierte Unternehmen ein langfristiges profitables Wachstum, höhere Margen und einen verbesserten freien Cashflow generieren wird, was eine nachhaltige Wertschöpfung und den Zugang zu kostengünstigerem Kapital unterstützt. Das fusionierte Unternehmen wird auf Pro-forma-Basis 5 2024 einen geschätzten Umsatz von 1,95 Mrd. USD 6 und ein bereinigtes EBITDA 7 von mehr als 200 Mio. USD haben, einschließlich Synergien. Die Pro-forma-Nettoverschuldung wird sich zum 30. September 2024 auf etwa 485 Mio. USD belaufen.

Es wird erwartet, dass das kombinierte Unternehmen ein langfristiges profitables Wachstum, höhere Margen und einen verbesserten freien Cashflow generieren wird, was eine nachhaltige Wertschöpfung und den Zugang zu kostengünstigerem Kapital unterstützt. Das fusionierte Unternehmen wird auf Pro-forma-Basis 2024 einen geschätzten Umsatz von 1,95 Mrd. USD und ein bereinigtes EBITDA von mehr als 200 Mio. USD haben, einschließlich Synergien. Die Pro-forma-Nettoverschuldung wird sich zum 30. September 2024 auf etwa 485 Mio. USD belaufen. Erzielt erheblichen Wert für die Aktionäre: Es wird erwartet, dass sich die Transaktion positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt und die Rendite des investierten Kapitals (ROIC) im ersten bzw. dritten Jahr nach Abschluss der Transaktion über den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC) liegt, was für die Aktionäre des kombinierten Unternehmens eine äußerst attraktive Gelegenheit darstellt. Das fusionierte Unternehmen wird in der Lage sein, durch die Beschleunigung seiner Wachstumsstrategie, die sich auf organische Investitionen, Portfoliomöglichkeiten und künftige Fusionen und Übernahmen konzentriert, zusätzliche langfristige Vorteile zu erzielen.

Es wird erwartet, dass sich die Transaktion positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt und die Rendite des investierten Kapitals (ROIC) im ersten bzw. dritten Jahr nach Abschluss der Transaktion über den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC) liegt, was für die Aktionäre des kombinierten Unternehmens eine äußerst attraktive Gelegenheit darstellt. Das fusionierte Unternehmen wird in der Lage sein, durch die Beschleunigung seiner Wachstumsstrategie, die sich auf organische Investitionen, Portfoliomöglichkeiten und künftige Fusionen und Übernahmen konzentriert, zusätzliche langfristige Vorteile zu erzielen. Erstklassiges Managementteam mit nachgewiesener Erfolgsbilanz: Barend Fruithof, Geschäftsführer von Aebi Schmidt, wird als Geschäftsführer des fusionierten Unternehmens fungieren und seinen Sitz in den USA haben. James Sharman , Vorsitzender von Shyft, wird als Vorsitzender des Verwaltungsrats fungieren. John Dunn , Geschäftsführer von Shyft, wird auch nach Abschluss der Transaktion im Unternehmen bleiben, um eine nahtlose Integration zu ermöglichen. Die zusätzliche Führung wird sich auf die sehr erfahrenen Teams beider Unternehmen stützen.

Informationen zur Verwaltung

Der Verwaltungsrat wird aus 11 Mitgliedern bestehen, wobei fünf Mitglieder von Shyft und sechs Mitglieder von Aebi Schmidt nominiert werden. Sieben dieser Direktoren werden unabhängig sein.

Der Mehrheitsaktionär von Aebi Schmidt, Peter Spuhler, ein unternehmerischer Investor mit Sitz in der Schweiz, der auf eine lange Reihe erfolgreicher Investitionen in führende Industrieunternehmen zurückblicken kann, wird nach Abschluss der Transaktion rund 35 % des kombinierten Unternehmens besitzen.

Börseninformationen

Nach Abschluss der Transaktion wird das kombinierte Unternehmen an der NASDAQ gehandelt. Das Unternehmen wird eine in der Schweiz domizilierte Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in der Schweiz sein, die in den USA stark vertreten ist und über eine bedeutende Präsenz verfügt.

Finanzierung der Transaktion, Zeitplan und Genehmigungen

Der Abschluss der Transaktion wird für Mitte 2025 erwartet, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der üblichen behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre von Shyft. Shyft und Aebi Schmidt haben die Finanzierung des fusionierten Unternehmens zum Zeitpunkt des Abschlusses vollständig gesichert.

Investorengespräch

Shyft und Aebi Schmidt werden heute um 8:30 Uhr ET / 14:30 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz für Investoren abhalten, um die Details der Transaktion zu besprechen. Die Präsentationsunterlagen werden vor der Telefonkonferenz online auf der Shyft-Website zur Verfügung stehen: theshyftgroup.com/investor-relations.

Die Telefonkonferenz und der Webcast werden über folgende Website verfügbar sein:

Webcast: https://theshyftgroup.com/investor-relations/webcasts/

Telefonkonferenz: 1-844-868-8845 (Inland) oder 1-412-317-6591 (Ausland)

Eine Aufzeichnung des Webcasts wird nach Beendigung der Telefonkonferenz auf der Investor Relations Seite der Shyft-Website zur Verfügung gestellt. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird in der nächsten Woche unter der Nummer 1-877-344-7529 (Inland) oder 1-412-317-0088 (Ausland) mit dem Zugangscode 9591257 verfügbar sein.

Beraterinnen und Berater

Die Deutsche Bank fungiert als exklusiver Finanzberater für Shyft und hat dem Vorstand von Shyft eine Fairness Opinion vorgelegt. Davis Polk & Wardwell LLP fungiert als Rechtsberater, während Lenz & Staehelin als lokaler Schweizer Rechtsberater fungiert. Alantra fungiert als exklusiver Finanzberater von Aebi Schmidt, während Wuersch & Gering und Baer & Karrer als Rechtsberater fungieren. UBS und die Zürcher Kantonalbank stellen eine verbindliche Fremdfinanzierung für die Transaktion zur Verfügung.

Informationen zur Shyft Group

The Shyft Group ist ein führendes nordamerikanisches Unternehmen in der Herstellung, Montage und Ausstattung von Spezialfahrzeugen für den gewerblichen Bereich, den Einzelhandel und den Spezialfahrzeugmarkt. Das Unternehmen kann auf eine 50-jährige Erfahrung im Dienste seiner Kunden zurückblicken, zu denen Unternehmen der ersten bis zur letzten Meile, Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen, Handwerksbetriebe sowie Versorgungs- und Infrastrukturunternehmen gehören. The Shyft Group ist in zwei Kerngeschäftsbereiche gegliedert: Shyft Fleet Vehicles and Services und Shyft Specialty Vehicles. Heute umfasst die Markenfamilie Utilimaster, Blue Arc EV Solutions, Royal Truck Body, DuraMag und Magnum, Strobes-R-Us, Spartan RV Chassis, Red Diamond Aftermarket Solutions, Builtmore Contract Manufacturing und Independent Truck Upfitters. The Shyft Group und ihre Go-to-Market-Marken sind in ihren jeweiligen Branchen für Qualität, Langlebigkeit und Innovationen bekannt, die zuerst auf den Markt kommen. Das Unternehmen beschäftigt rund 3.000 Mitarbeiter und Auftragnehmer an 19 Standorten und betreibt Anlagen in Arizona, Kalifornien, Florida, Indiana, Iowa, Maine, Michigan, Missouri, Pennsylvania, Tennessee, Texas und Saltillo, Mexiko. Für das Jahr 2023 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 872 Mio. USD. Erfahren Sie mehr unter TheShyftGroup.com.

Informationen zur Aebi Schmidt Group

Die Aebi Schmidt Group ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Lösungen für saubere und sichere Verkehrsflächen und das Management von anspruchsvollem Gelände. Die einzigartige Produktpalette der Gruppe umfasst eigene Fahrzeuge und innovative Anbaugeräte für die individuelle Fahrzeugausstattung. Die Produkte, kombiniert mit kundenspezifischem Support und Service, bieten die perfekte Lösung für nahezu jede Herausforderung. Die weltweit tätige Gruppe hat ihren Hauptsitz in der Schweiz und erzielte 2023 einen Nettoumsatz von 935 Mio. Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 3.000 Mitarbeiter in 16 Vertriebsorganisationen und mehr als einem Dutzend Produktionsstätten weltweit. Durch etablierte Partnerschaften mit Händlern ist das Unternehmen in 90 weiteren Ländern vertreten. Das Portfolio besteht aus den Produktmarken Aebi, Schmidt, Nido, Arctic, Monroe, Towmaster, Swenson, Meyer, MB und ELP – allesamt gut etablierte Marken in ihren jeweiligen Märkten, einige seit mehr als 100 Jahren. Weitere Informationen finden Sie unter www.aebi-schmidt.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. In einigen Fällen hat Shyft zukunftsgerichtete Aussagen durch Wörter oder Phrasen wie „wird wahrscheinlich resultieren", „ist zuversichtlich, dass", „erwarten", „erwartet", „sollte", „könnte", „könnte", „wird sich fortsetzen", „glauben", „glaubt", „antizipieren", „vorhersagen", „prognostizieren", „schätzen", „projizieren", „potenziell", „beabsichtigen" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die „zukunftsgerichtete Aussagen" kennzeichnen, einschließlich der Verneinung dieser Wörter und Phrasen. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Geschäftsbedingungen und der Aussichten für Shyft auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können Prognosen über die künftige finanzielle Leistungsfähigkeit von Shyft, die erwarteten Wachstumsstrategien von Shyft und die erwarteten Trends im Geschäft von Shyft enthalten. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die auf den derzeitigen Erwartungen und Prognosen der Geschäftsleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beruhen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen, dem Umfang der Aktivitäten, der Leistung oder den Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet wurden, und können Aussagen über den erwarteten Zeitplan und die Struktur der vorgeschlagenen Transaktion, die Fähigkeit der Parteien, die vorgeschlagene Transaktion unter Berücksichtigung der verschiedenen Abschlussbedingungen abzuschließen, beinhalten; die erwarteten Vorteile der vorgeschlagenen Transaktion, wie z. B. verbesserte Betriebsabläufe, gesteigerte Einnahmen und Cashflow, Synergien, Wachstumspotenzial, Marktprofil, Geschäftspläne, erweitertes Portfolio und Finanzkraft; die Wettbewerbsfähigkeit und Position des kombinierten Unternehmens nach Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion; und erwartete Wachstumsstrategien und erwartete Trends im Geschäft von Shyft, Aebi Schmidt und, nach Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion, des kombinierten Unternehmens.

Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, sind unter anderem die Nichterfüllung oder der nicht rechtzeitige oder anderweitige Verzicht auf eine oder mehrere Abschlussbedingungen für die geplante Transaktion, die Untersagung oder Verzögerung des Vollzugs der geplanten Transaktion durch eine Regierungsbehörde; das Risiko, dass die geplante Transaktion nicht innerhalb des erwarteten Zeitrahmens abgeschlossen werden kann; unerwartete Kosten, Belastungen oder Ausgaben, die sich aus der geplanten Transaktion ergeben; Ungewissheit über die erwartete finanzielle Leistungsfähigkeit des zusammengeschlossenen Unternehmens nach Abschluss der geplanten Transaktion; Nichteinhaltung der erwarteten Vorteile der geplanten Transaktion, auch infolge von Verzögerungen beim Abschluss der geplanten Transaktion oder der Integration; die Fähigkeit des zusammengeschlossenen Unternehmens, seine Geschäftsstrategie umzusetzen; Schwierigkeiten und Verzögerungen bei der Erzielung von Umsatz- und Kostensynergien des zusammengeschlossenen Unternehmens; die Unfähigkeit, Schlüsselpersonal zu halten und einzustellen; negative Veränderungen in den Beziehungen zu wichtigen Kunden und Lieferanten, die sich nachteilig auf Umsatz und Gewinn auswirken; Störungen des bestehenden Geschäftsbetriebs; das Eintreten von Ereignissen, die zu einer Beendigung der geplanten Transaktion führen könnten; mögliche Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion oder andere Vergleiche oder Untersuchungen, die den Zeitpunkt oder das Zustandekommen der geplanten Transaktion beeinträchtigen oder zu erheblichen Kosten für Verteidigung, Entschädigung und Haftung führen könnten; Risiken im Zusammenhang mit dem Besitz von Aebi-Schmidt-Stammaktien; Ungewissheit über den langfristigen Wert der Stammaktien des kombinierten Unternehmens; und die Ablenkung der Zeit des Managements von Shyft und Aebi Schmidt von transaktionsbezogenen Angelegenheiten. Diese Risiken sowie weitere Risiken, die mit den Geschäften von Shyft und Aebi Schmidt verbunden sind, werden in der kombinierten Proxy-Erklärung/Prospekt ausführlicher erläutert. Obwohl die Geschäftsleitung der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann Shyft keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge übernehmen. Darüber hinaus übernehmen weder die Geschäftsleitung noch Shyft oder eine andere Person die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser zukunftsgerichteten Aussagen. Shyft möchte die Leser davor warnen, sich auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit haben. Shyft ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder geänderten Erwartungen anzupassen oder um das Eintreten erwarteter oder nicht erwarteter Ereignisse zu berücksichtigen.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die sich auf die Erwartungen und Prognosen von Shyft und Aebi Schmidt auswirken können, finden Sie in den regelmäßigen Einreichungen von Shyft bei der SEC, einschließlich des Jahresberichts von Shyft auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr, sowie in allen nachfolgenden Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q und aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K. Die von Shyft bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov öffentlich zugänglich.

Kein Angebot oder Aufforderung

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Abgabe einer Stimme oder einer Zustimmung dar, noch darf ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung rechtswidrig wäre. Kein Angebot von Wertpapieren darf in den Vereinigten Staaten erfolgen, ohne dass eine Registrierung nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung („Securities Act") oder eine Befreiung von diesen Registrierungsvorschriften oder eine Transaktion, die diesen Vorschriften nicht unterliegt, vorliegt.

Teilnehmer der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen

Shyft, Aebi Schmidt und einige ihrer jeweiligen Direktoren und leitenden Angestellten sowie andere Mitglieder ihrer jeweiligen Geschäftsleitung und Mitarbeiter können als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion angesehen werden. Informationen über die Personen, die gemäß den Regeln der Securities and Exchange Commission („SEC") als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten in Verbindung mit der vorgeschlagenen Transaktion angesehen werden können, einschließlich einer Beschreibung ihrer direkten oder indirekten Interessen an der Transaktion durch Wertpapierbesitz oder auf andere Weise, werden im kombinierte Proxy-Erklärung/Prospekt und anderen relevanten Materialien dargelegt, wenn sie bei der SEC eingereicht werden. Informationen zu den Direktoren und leitenden Angestellten von Shyft sind in den Abschnitten „Wahl der Direktoren" und „Besitz von Wertpapieren" in Shyfts Vollmachtserklärung für die Jahreshauptversammlung 2024 enthalten, die am 3. April 2024 bei der SEC eingereicht wurde (und die unter https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/743238/000114036124017592/ny20010675x1_def14a abrufbar ist).htm) und im Abschnitt „Direktoren, Führungskräfte und Unternehmensführung" in Shyfts Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr, der am 22. Februar 2024 bei der SEC eingereicht wurde (und der unter https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/743238/000143774924005136/shyf20231231c_10k.htm abrufbar ist), sowie in bestimmten aktuellen Berichten auf Formular 8-K. Diese Dokumente können kostenlos bei den unten angegebenen Quellen angefordert werden.

Zusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind

Aebi Schmidt wird im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 bei der SEC einreichen. Das Formular S-4 wird eine kombinierte Proxy-Erklärung/Prospekt von Shyft und Aebi Schmidt enthalten. Aebi Schmidt und Shyft werden die kombinierte Proxy-Erklärung/Prospekt vorbereiten und bei der SEC einreichen. Shyft wird die kombinierte Proxy-Erklärung/Prospekt an seine Aktionäre versenden und weitere Dokumente bezüglich der geplanten Transaktion bei der SEC einreichen. Diese Mitteilung ist kein Ersatz für eine Registrierungserklärung, eine Proxy-Erklärung/einen Prospekt oder andere Dokumente, die im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion bei der SEC eingereicht werden können. ANLEGER SOLLTEN DIE KOMBINIERTE PROXY-ERKLÄRUNG/PROSPECTUS (SOBALD VERFÜGBAR) UND DIE ANDEREN BEI DER SEC EINGEREICHTEN ODER EINZUREICHENDEN DOKUMENTE SOWIE ALLE ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN DER KOMBINIERTEN PROXY-ERKLÄRUNG/PROSPECTUS UND DIESER DOKUMENTE SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG LESEN, BEVOR SIE EINE ENTSCHEIDUNG IN BEZUG AUF DIE GEPLANTE TRANSAKTION TREFFEN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN. Das Formular S-4, die kombinierte Proxy-Erklärung/Prospekt und alle anderen Dokumente, die im Zusammenhang mit der Transaktion bei der SEC eingereicht wurden, werden nach der Einreichung kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sein. Kopien der von Shyft bei der SEC eingereichten Dokumente werden auf der Investor-Relations-Website von Shyft unter https://theshyftgroup.com/investor-relations/ kostenlos zur Verfügung gestellt.

Kontakt

Shyft

Medien

Sydney Machesky Direktor, Unternehmenskommunikation

The Shyft Group

Sydney.Machesky@theshyftgroup.com

586.413.4112

FGS Global

Jim Barron/Warren Rizzi

shyft@fgsglobal.com

Investoren

Randy Wilson Vizepräsident, Investor Relations und Finanzabteilung

The Shyft Group

Randy.Wilson@theshyftgroup.com

248.727.3755

Aebi Schmidt

Medien

Thomas Schenkirsch

Leiter für strategische Entwicklung der Gruppe

Thomas.Schenkirsch@aebi-schmidt.com

Direkt Telefon: +41 44 308 58 55

1 Die Finanzzahlen von Aebi Schmidt wurden auf Basis von Swiss GAAP FER dargestellt; die Umrechnung in USD erfolgte mit einem EUR/USD-Wechselkurs von 1.05 (Stand: 13.12.24)

2 Die Shyft-Zahlen für 2024 basieren auf der Managementprognose vom 24. Oktober 2024 und einer Pro-Forma-Umsatzanpassung von 37 Mio. USD, um die Auswirkungen der ITU-Akquisition auf das gesamte Jahr zu zeigen, wenn die Akquisition am 1. Januar 2024 abgeschlossen worden wäre; die Aebi Schmidt-Zahlen für 2024 beinhalten eine Pro-Forma-Anpassung, um die Auswirkungen der Ladog-Akquisition auf das gesamte Jahr zu zeigen, wenn die Akquisition am 1. Januar 2024 abgeschlossen worden wäre

3 Das bereinigte EBITDA von Shyft schließt ca. 22,5 Mio. USD an Ausgaben im Zusammenhang mit der Investition in Blue Arc und eine Pro-Forma-Anpassung von ca. 6,3 Mio. USD, um die Auswirkungen der ITU-Akquisition auf das gesamte Jahr zu berücksichtigen, unter der Annahme, dass die Akquisition am 1.1.24 abgeschlossen worden wäre

4 Die gesamten Synergien bestehen aus Kostensynergien in Höhe von 20 bis 25 Mio. USD und einer zusätzlichen EBITDA-Möglichkeit in Höhe von 5 Mio. USD durch kurzfristige Umsatzsynergien

5 Die Finanzzahlen von Aebi Schmidt wurden auf der Grundlage von Swiss GAAP FER dargestellt; die Finanzzahlen wurden mit einem EUR/USD-Wechselkurs von 1.05 (Stand: 13.12.24)

6 Die Shyft-Zahlen für 2024 basieren auf der Managementprognose vom 24. Oktober 2024 und einer Pro-forma-Umsatzanpassung von 37 Mio. USD, um die Auswirkungen der ITU-Akquisition auf das gesamte Jahr zu zeigen, unter der Annahme, dass die Akquisition am 1. Januar 2024 abgeschlossen worden wäre; die Aebi Schmidt-Zahlen für 2024 beinhalten eine Pro-forma-Anpassung, um die Auswirkungen der Ladog-Akquisition auf das gesamte Jahr zu zeigen, unter der Annahme, dass die Akquisition am 1. Januar 2024 abgeschlossen worden wäre

7 Das bereinigte EBITDA von Shyft schließt etwa 22,5 Mio. USD Ausgaben im Zusammenhang mit der Investition in Blue Arc und eine Pro-Forma-Anpassung von ca. 6,3 Mio. USD, um die Auswirkungen der ITU-Übernahme auf das gesamte Jahr zu berücksichtigen, wenn die Übernahme am 1.1.24 abgeschlossen worden wäre.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2581758/Shyft_Aebi_Merger_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/the-shyft-group-fusioniert-mit-der-aebi-schmidt-group-um-einen-fuhrenden-anbieter-von-spezialfahrzeugen-zu-schaffen-302334110.html