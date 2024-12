Studiendaten zünden Teva-Kursfeuerwerk - Auch Sanofi beflügelt

Richard55 schrieb 26.11.24, 10:49

Heute früh wollte ich mir ein für mich wichtiges Medikament bestellen. Das war nicht lieferbar. Also rief ich an. Da sagte man mir, es sei nicht mehr wirtschaftlich, mein Medikament zu produzieren. Allerdings bekam ich mein Medikament als Baukasten. Das eine soll ich in Gänze einnehmen, vom anderen soll ich mich nicht an die Dosierregeln halten und die Dosis verdoppeln.

So werde ich das tun.

Was möchte ich Dir damit sagen? Wer ein Medikament benötigt, wird es kaufen. Ob Kennedy oder Trump, Gewitter oder keines. Und wenn TEVA mit neuen oder etablierten Medikamenten seine Gewinne steigert, seine Schulden abbezahlt und so weiter, keine Rechtsstreitigkeiten hat, dann wird die Aktie nach oben gehen, und umgekehrt.

Stichwort Windowdressing: Hier wundert mich der Dip im Aktienkurs, da Fonds gerne zum Jahresende die Gewinner im Depot haben.

Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man etwas nicht weiß, was andere wissen. Zum Beispiel, wenn der Patentschutz der Originalhersteller verlängert würde. So etwas wäre hart für TEVA. Oder eine Kriegssteuer würde eingeführt.

Das sind meine Gedanken, ich habe auch keine Glaskugel.

Ich gehe davon aus, dass der TEVA Kurs auch wieder Fahrt aufnimmt, alles ohne Garantie, das sind nur meine Gedanken.