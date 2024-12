Euro nach Ifo-Index und US-Daten leicht im Minus

Das hier sollte man zumindest einmal gesehen haben, auch wenn ich davor warne, was man sieht, sofort in Gewinne umwandeln zu wollen. Da die Geschichte mit der inversen SKS erfolgreich war, ist es nur logisch den damaligen Drowdown in das zu verwandeln, was man anhand der technischen Analyse erwarten "könnte", wobei ich dieses Konjunktiv groß geschrieben wissen möchte.Als ich vor Jahren so etwas bei jemandem gesehen hatte, war mein erster Gedanke, was der wohl geraucht hat? Heute weiß ich, dass so ein Szenario keine durch Drogen ausgelöste Fantasie, sondern im Gegenteil oft genug harte Realität ist oder eben vielmehr wurde. Warum ich solche Dinge wenig bis kaum illustriere hat natürlich den Grund, was es auslösen könnte, sollte das jemand aus voller Überzeugung nutzen, um mit massig Geld einzusteigen, um dann zeitnah sein Renditepotenzial ausschöpfen zu können, was dann faktisch immer in völlig überhöhten Risiken mündet, die man ja vermeiden sollte. Warum ich es trotzdem tue? Weil es tatsächlich ein reales Szenario ist und ich davon ausgehe, dass sich die Aktie in den nächsten "Jahren" so oder so in/über diesem Preislevel befinden wird. Für mich ist einzig die Frage, wann genau es sein wird, obwohl ich das nicht auf meine nahen Ziele übertragen würde.Mir ist nicht wichtig, wie viel %-Rendite ich in 2025 erziele, sondern im Jahre 20XX, wenn der Zeitpunkt gekommen ist ein wenig Kasse zu machen, da ich dieses Geld dann in meine privaten Prioritäten investiere oder ausgebe. Der einzige Grund zu reduzieren wäre "Rebalancing", wenn eine Aktienanteil im Depot zu groß wird und es sinnvoll wäre diesen zu reduzieren, um das dann freigewordene Geld in andere aussichtsreiche Unternehmen zu investieren und gleichzeitig die avisierte Diversifikation weiter voranzutreiben. Jeder kann/muss selbst bestimmen, welche Pläne er langfristig hat und ausleben möchte, aber denkt immer daran, das es in der Regel ein langfristiger Fehler wäre seine Gewinner aus dem Depot zu nehmen, solange es gute sachliche (fundamentale) Gründe gibt, dass das was gut war auch weiterhin so sein sollte. Denkt einfach an jene, die diese US-Dickschiffe schon vor Jahren glattgestellt hatten und jetzt mit Bitterkeit erfüllt sehen, wo diese Aktien heute stehen!Ich kann euch versichern, dass so etwas niemanden aufheitert, was Grund genug ist, damit ihr es jetzt besser macht... ;-)