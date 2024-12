Automation Anywhere sichert seine Führungsposition im Bereich Agentic Process Automation und verzeichnet das fünfte Quartal in Folge profitables und jährliches Wachstum

SAN JOSE, Kalifornien, 17. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, der führende Anbieter von KI-gestützter Automatisierung, gab sein fünftes profitables Non-GAAP-Quartal in Folge und erhöhte Margen bekannt. Nach dem beispiellosen Anstieg der Kundennachfrage, der zu einem zweifachen Wachstum der KI-Agent-Aufträge im 3. Quartal führte, hat das Unternehmen seine Position als Nummer 1 im Bereich Agentic Process Automation gefestigt. Automation Anywhere war das erste Unternehmen, das auf dem Markt war, das erste, das in großem Umfang eingesetzt wurde, und das erste, das geschäftsspezifische KI-Agent-Lösungen für Kunden in allen Branchen entwickelt hat.

„Generative KI begann mit einfachen Chat-Interaktionen und persönlichen Produktivitäts-Tools, aber Unternehmen erkennen jetzt, dass ihr wahres Potenzial in Unternehmens-Agents liegt, die mehrere Anbieter umfassen, einschneidende Ergebnisse liefern und IT-Investitionen in Richtung KI-gestützter Innovation umgestalten", sagt Mihir Shukla, Geschäftsführer und Mitbegründer von Automation Anywhere. „Das zeigt die transformative Kraft der Agentic Process Automation, die Unternehmen stärkt, Wettbewerbsvorteile schafft und neu definiert, was in unserer sich schnell entwickelnden Welt möglich ist."

Mit der Einführung des KI-Agent von Automation Anywhere im Juni 2024 wurde die neue Kategorie der Agent-basierten Prozessautomatisierung geschaffen, die das Unternehmen auch weiterhin anführt und messbare Auswirkungen für Unternehmen auf der ganzen Welt hat. Darüber hinaus wurden in diesem Quartal mehr als 70 % der Neu- und Upsell-Buchungen von KI-Plattformkunden getätigt. Mit der zunehmenden Verbreitung in Branchen wie dem Finanzdienstleistungssektor, dem Gesundheitswesen und der Fertigung werden die Lösungen für Agentic Process Automation von Automation Anywhere die Geschäftsabläufe weiter verändern und Unternehmen dabei helfen, sofortige Effizienzsteigerungen zu erzielen und sich für ein nachhaltiges Wachstum in der KI-gestützten Zukunft zu positionieren.