Intelligente Automobillösungen von Huawei geben NEVs in China einen Schub

PEKING, 17. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Im Jahr 2024 wurden in China mehrere intelligente NEVs vorgestellt, von denen viele mit intelligenten Automobil-Lösungen von Huawei ausgestattet sind. Der Voyah Dream MPV der Dongfeng-Marke Voyah ist das erste Fahrzeug mit dem intelligenten Fahrsystem ADS 3.0 von Huawei. Der Deepal L07 von Chang'an Auto nutzt die grundlegenden intelligenten Fahrlösungen von Huawei. Darüber hinaus hat die AVATR-Marke von Chang'an Auto im letzten Monat das neue AVATR 12 veröffentlicht, das weiterhin die Huawei-Komplettlösungen enthält.

Im Juli übertrafen die Verkäufe von NEVs in China zum ersten Mal die von benzinbetriebenen Fahrzeugen, was beweist, dass die chinesischen Verbraucher zunehmend an elektrischen, intelligenten Autos interessiert sind. Auf der Grundlage der starken technischen Fähigkeiten von Huawei haben entsprechende Lösungen im Automobilbereich große Aufmerksamkeit erregt.