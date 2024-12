Deutschland warnt bei den UN vor Irans Atomprogramm

Guthrie schrieb 13.12.24, 18:07

Ich wurde gefragt, warum sich die jüngsten Katalysatoren im Uransektor nicht sofort positiv auf die Aktienkurse und die Spot-U-Preise ausgewirkt haben?



Bitte entschuldigen Sie die Länge dieses Textes, aber es dauert eine Minute, um 30 Jahre Trägheit zu erklären, die durch drei Schlüsselereignisse in den letzten 28 Tagen unterbrochen wurde.



Russland (Rosatom/Tenex) ist seit 30 Jahren ein zuverlässiger One-Stop-Shop für kostengünstige Anreicherung und Konvertierung, unterstützt durch preiswertes Uran von der nahe gelegenen Kazatomprom.



Lassen Sie uns nun heranzoomen. Ein 30-jähriger Prozess wird unterbrochen: Das Gesetz über das Verbot der Einfuhr von russischem Uran wurde am 14.5.24 in den USA unterzeichnet. Da es jedoch Ausnahmeregelungen bis zum 1.1.28 vorsah, schien es kaum unmittelbare Auswirkungen zu haben, da die Brennstoffkäufer versuchten, ein unklares Ausnahmeregelungsverfahren zu klären. Dann (vor nur 28 Tagen), am 15.11.24, verbot Russland „vorübergehend“ die Ausfuhr seines Urans und seiner Anreicherungsdienstleistungen, aber auch hier war es für die Vertragsinhaber unklar, ob Russlands hundertprozentige Vertriebsgesellschaft Tenex eine „Sonderausfuhrgenehmigung“ erhalten könnte, wie es die Regeln des Ru-Exportverbots erlauben, und/oder was „vorübergehend“ bedeutet. Drei Tage später (vor 25 Tagen) erfuhren wir, dass Tenex eine Lizenz verweigert wurde, und anschließend erfuhren wir, dass „vorübergehend“ mindestens bis zum 31.12.25 gilt. Angesichts der Länge des Brennstoffkreislaufs wäre eine Aufhebung dieses Verbots wahrscheinlich zu kurz vor dem Inkrafttreten des US-Verbots - abgesehen davon, dass immer noch eine seltene US-Ausnahmegenehmigung erforderlich wäre.



Es ist immer noch schwer zu akzeptieren, dass dies wirklich passiert, aber die letzten Zähne des Exportverbots wurden vor nur 11 Tagen durchbrochen, als das Schiff Atlantic Action II St. Petersburg ohne angereicherte Produkte an Bord verließ.



Warum ist der Markt dann nicht angesprungen? OH, DOCH, DAS IST ER.



Vielleicht starren Sie einfach auf die falschen Messgeräte? Spot SWU und Spot Conversion sind in den letzten 28 Tagen auf Allzeithochs gestiegen.



Wenn Sie den Kernbrennstoffkreislauf kennen, MÜSSEN die Käufer zunächst die Anreicherung (SWU) kaufen, dann die Konversion, und schließlich sind sie VERPFLICHTET (ich wiederhole: VERPFLICHTET), das Ausgangsmaterial (Uran U3O8) zu kaufen, um die SWU- und Konversionsverträge zu erfüllen, die sie gerade abgeschlossen haben. Falls ich mich nicht klar ausgedrückt habe: Der Markt wird sich aufheizen, gefolgt von einem wahrscheinlich robusten Vertragsvolumen im Jahr 2025.



Angesichts der weltweiten Uranverknappung und der Unfähigkeit des Angebots, darauf zu reagieren, brauchen wir eigentlich keine Katalysatoren. Selbst das jüngste Nachfragewachstum trägt lediglich dazu bei, dass der Preis noch lange steigen kann.



