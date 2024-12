TCL und NBCUniversal erweitern gemeinsam ihr Unterhaltungsangebot

London, Berlin und Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Eine beeindruckende

Zahl von NBCUniversal FAST-Kanälen kann jetzt kostenlos auf der

werbefinanzierten Video-Streaming-Plattform TCL Channel abgerufen werden



TCL und NBCUniversal haben eine neue Vereinbarung angekündigt, die darauf

abzielt, die Unterhaltungsmöglichkeiten für TCL-Zuschauer in ausgewählten

Regionen zu verbessern. Diese Vereinbarung stellt die erste Partnerschaft

zwischen den beiden Unternehmen dar und bringt eine Reihe kultiger

NBCUniversal-Fernsehsendungen über die gebrandeten FAST-Kanäle zu den

Zuschauerinnen und Zuschauern in Europa.





Mit einem Marktanteil von 12,5 % ist TCL die zweitgrößte TV-Marke der Welt undbaut seine Position auf dem globalen TV-Markt weiter aus. DieStreaming-Plattform des Unternehmens, TCL Channel, hat eine beträchtlicheFangemeinde von mehr als 24 Millionen Nutzerinnen und Nutzern weltweit undbietet einem globalen Publikum eine breite Palette von Inhalten.Kostenlose TV-Klassiker auf dem TCL ChannelZuschauerinnen und Zuschauer in Regionen wie Großbritannien, Deutschland, denNiederlanden und Skandinavien können jetzt eine Auswahl an beliebtenTV-Klassikern auf dem TCL Channel genießen. Die bei den Fans beliebtenReality-Shows und Serienhits wie "The Real Housewives", "Top Chef" und "Million Dollar Listing" sowie frühe TV-Klassiker wie "The Lone Ranger" sind jetzt auchfür TCL-Zuschauerinnen und -Zuschauer leicht zugänglich.Zugängliche FAST-Kanäle für Zuschauerinnen und Zuschauer in Europa:1. Bionic Woman 2. Northern Exposure (nur in Großbritannien, Skandinavien undden Niederlanden) 3. Xena: Warrior Princess (nur in Großbritannien, Deutschlandund Skandinavien) 4. The Real Housewives Channel (nur in Großbritannien undDeutschland) 5. Top Chef (nur in Großbritannien und Deutschland) 6. MillionDollar Listing (nur in Großbritannien) 7. Voltron (nur in Großbritannien,Skandinavien und den Niederlanden) 8. He-Man and the Masters of the Universe(nur in Großbritannien, Skandinavien und den Niederlanden) 9. She-Ra: Princessof Power (nur in Großbritannien, Skandinavien und den Niederlanden) 10. Lassie(nur in Großbritannien, Skandinavien und den Niederlanden) 11. The Lone Ranger(nur in Großbritannien, Skandinavien und den Niederlanden) 12. Ironside (nur inDeutschland) 13. Made in Chelsea (nur in Deutschland)Gemeinsame Begeisterung und ZieleSowohl TCL als auch NBCUniversal haben ihre Begeisterung über die Zusammenarbeitzum Ausdruck gebracht. Howie Li, General Manager bei TCL FFalcon, äußerte sichbegeistert über die Zusammenarbeit: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaftmit NBCUniversal. Dies ist ein Anfang, und in Zukunft wollen wir mit