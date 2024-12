KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Aktiensparen:

Aktiensparen ist wie ein Marathonlauf. Wer einen langen Atem hat, erwirtschaftet mit einer breit gestreuten Aktienanlage laut Deutschem Aktieninstitut durchschnittlich sechs bis neun Prozent Rendite pro Jahr. Das hat sich herumgesprochen. Aktiensparen ist keine Zockerei: Vernünftig ist es, auf zahlreiche Werte zu setzen und somit das Risiko zu streuen. Außerdem lohnt es sich, regelmäßig am Aktienmarkt zuzukaufen. Das sorgt für eine Glättung der Kaufpreise. Letztlich darf man nicht in Panik geraten, wenn die Börse schwächelt. Der Satz "Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten" von Börsenaltmeister André Kostolany bleibt richtig. Geduld zahlt sich am Aktienmarkt langfristig aus./yyzz/DP/mis