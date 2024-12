Nissan-Aktie geht steil: Mega-Fusion mit Honda und Mitsubishi in Aussicht?

Die Aktien des japanischen Autobauers Nissan sind am Mittwoch an der Tokioter Börse zeitweise um 23,7 Prozent in die Höhe geschossen, nachdem Berichte über eine mögliche Fusion mit Honda die Runde gemacht hatten. Laut der japanischen Wirtschaftszeitung Nikkei planen die beiden Autoriesen, unter einer gemeinsamen Holding zu operieren, um künftig besser gegen größere Konkurrenten bestehen und mehr in den Wachstumsmarkt Elektrofahrzeuge investieren zu können.

Expertenmeinungen: Notwendigkeit einer Fusion



Die Fusion scheint vor allem durch die finanziellen Probleme von Nissan motiviert zu sein. Vivek Vaidya, Experte bei der Unternehmensberatung Frost & Sullivan, sagte gegenüber CNBC, Nissan brauche dringend eine strategische Wende. Nach enttäuschenden Ergebnissen im zweiten Quartal 2023 hatte Nissan nicht nur die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt, sondern auch drastische Einschnitte angekündigt, darunter den Abbau von 9.000 Stellen und eine Reduzierung der Produktionskapazitäten um 20 Prozent.

Auch Joe McCabe, CEO von AutoForecast Solutions, sieht in der möglichen Fusion einen Rettungsanker für Nissan: "Sie [Nissan] hatten keine klare Führungsposition in den Segmenten, in denen sie tätig waren", so der Experte gegenüber CNBC. Gleichzeitig, so Vaidya, biete eine Partnerschaft mit Honda und Mitsubishi die Chance, technologisches Know-how zu bündeln, Risiken zu minimieren und gemeinsam auf Hybrid- und Elektrofahrzeuge zu setzen.

Nissan dementiert, prüft aber künftige Kooperationen



In einer offiziellen Stellungnahme distanzierte sich Nissan von den Gerüchten und erklärte, dass die Berichte über eine geplante Fusion mit Honda nicht auf einer offiziellen Ankündigung beruhten. Man prüfe jedoch verschiedene Möglichkeiten für zukünftige Kooperationen, auch mit Mitsubishi Motors. Trotz dieser Unklarheiten stiegen die Aktien von Mitsubishi Motors um 19 Prozent, was das Interesse der Investoren an der möglichen Dreierallianz unterstreicht.

Die globalen Herausforderungen der Branche – von der Umstellung auf Elektrofahrzeuge bis hin zu geopolitischen Spannungen und Lieferkettenproblemen – machen solche Allianzen immer notwendiger.

Ein Zusammenschluss von Honda, Nissan und Mitsubishi könnte die japanische Automobilindustrie nachhaltig stärken und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





