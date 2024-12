Besser 'verteidigungsfähig' als 'kriegstüchtig'

HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil macht sich die Formulierung seines Parteifreunds Boris Pistorius, Deutschland müsse kriegstüchtig werden, nicht zu eigen. "Ich bevorzuge den Begriff "verteidigungsfähig", weil er zum Ausdruck bringt, dass Deutschland niemals offensive Motive haben darf, sondern immer nur defensive", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Verteidigungsminister Pistorius sei es mit seinem Satz aber gelungen, die Menschen aufzurütteln.

Pistorius war unter Weil zehn Jahre lang niedersächsischer Innenminister, die Politiker sind befreundet. "Was ich politisch an ihm sehr schätze, ist, dass er Autorität und Nahbarkeit gleichzeitig ausstrahlt. Das ist in dieser Mischung sehr selten", sagte Weil, der dennoch Kanzler Olaf Scholz für den richtigen SPD-Spitzenkandidaten hält.