Brüssel und Prag (ots/PRNewswire) - 77 % glauben nicht, dass der Rahmen für

Generika nachhaltig ist



Eine Live-Umfrage, die im Rahmen des "European Health Check" durchgeführt wurde,

ergab, dass 77 % der Teilnehmer nicht der Meinung sind, dass der derzeitige

systemische Rahmen für die Generikaindustrie nachhaltig ist oder die

Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Arzneimitteln für Patienten in der gesamten

EU wirksam gewährleistet. Dieses augenöffnende Ergebnis unterstreicht die

dringende Notwendigkeit systemischer Reformen zur Unterstützung der

Generikaindustrie, die für die Bereitstellung einer erschwinglichen und

zugänglichen Gesundheitsversorgung in Europa von grundlegender Bedeutung ist. An

der Veranstaltung, die von PoliticoLive ausgerichtet und von Zentiva gesponsert

wurde, nahmen führende Vertreter der Generikabranche, politische

Entscheidungsträger und Fachleute aus dem Gesundheitswesen teil.



Mit einem Anteil von 70 % an Generika in Europa, darunter 9 von 10 Arzneimitteln

auf der Liste der kritischen Arzneimittel, bilden diese Behandlungen das

Rückgrat der öffentlichen Gesundheit, stehen jedoch vor wachsenden

Herausforderungen.







stehen zunehmend unter Druck durch fragmentierte Vorschriften, Preisobergrenzen

und die bürokratische Umsetzung des Europäischen Green Deal. Europa muss

wettbewerbsfähig bleiben. Unser Gesundheitssystem ist einzigartig, mit hohen

Standards und der Verpflichtung, niemanden zurückzulassen", sagte Ines Windisch,

Head of Communications, Corporate Affairs, and Sustainability bei Zentiva, die

die Diskussion eröffnete und fortfuhr: "Der Critical Medicines Act ist ein

notwendiger Schritt nach vorne, aber er muss den regulatorischen Rahmen erneuern

und Anreize für die Herstellung schaffen, um sicherzustellen, dass Medikamente

für diejenigen, die täglich auf sie angewiesen sind, zugänglich, erschwinglich

und nachhaltig bleiben. Lassen Sie uns unsere Diskussionen nicht nur theoretisch

führen, sondern als Katalysator für echte, wirksame Veränderungen nutzen."



Im Rahmen der Veranstaltung untersuchten hochrangige Vertreter der wichtigsten

EU-Institutionen, des Europäischen Parlaments, einer nationalen Regierungsstelle

und der Vereinigung Medicines for Europe die Herausforderungen und Chancen, mit

denen der patentfreie Arzneimittelsektor konfrontiert ist, und tauschten

Erkenntnisse aus, die die regulatorischen, wirtschaftlichen und

gesellschaftlichen Dimensionen betrafen



Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehörte das sich abzeichnende Risiko von

Arzneimittelengpässen. Während die Melde- und Eindämmungsmaßnahmen Seite 2 ► Seite 1 von 2





