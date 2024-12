Mercedes überholt Tesla: Der Robo-Auto-Paukenschlag in Deutschland

Der Verkaufsstart für die neue Version des Mercedes "Drive Pilot" ist für das Frühjahr 2025 geplant. Die Sonderausstattung wird zu einem Preis von 5.959 Euro angeboten.

Wie steht die Konkurrenz da?

Tesla bietet in Deutschland bisher nur Fahrzeuge mit teilautomatisiertem Fahrsystem (Level 2) an. Hier muss der Fahrer immer die Hände am Lenkrad behalten. Letztlich handelt es sich nur um Assistenzsysteme, auch wenn Tesla sein System als "Autopilot" vermarktet, was dem Elektroautobauer viel Kritik eingebracht hat.



BMW, der wichtigste deutsche Wettbewerber von Mercedes, bietet aktuell ein System für autonomes Fahren im Stau an, das bis zu 60 Kilometer pro Stunde funktioniert. Ein anderes BMW-System erlaubt es, die Hände bei Geschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde vom Lenkrad zu nehmen. Doch hier bleibt die Verantwortung weiterhin vollständig bei der Fahrerin oder dem Fahrer. Dieses System entspricht der Stufe 2 des autonomen Fahrens.

Die verschiedenen Stufen des autonomen Fahrens



Um die Fortschritte im autonomen Fahren besser zu verstehen, hilft ein Blick auf die verschiedenen Level:



Level 1: Assistierter Modus. Bestimmte Assistenzsysteme unterstützen den Fahrer bei der Bedienung des Fahrzeugs, wie z. B. Tempomate.

Level 2: Teilautomatisiertes Fahren. Systeme wie Spurhalteassistenten und adaptive Tempomaten, bei denen die Fahrerin oder der Fahrer stets aufmerksam bleiben und die Hände am Lenkrad behalten muss.

Level 3: Hochautomatisiertes Fahren. Das Fahrzeug kann unter bestimmten Bedingungen selbstständig fahren, und die Verantwortung geht während dieser Phasen auf den Hersteller über. Der Mensch bleibt jedoch in Bereitschaft.

Level 4: Vollautomatisiertes Fahren. Hier wird der Mensch zum Passagier und das Fahrzeug fährt viele Strecken autonom - auch ohne Insassen. Allerdings ist die Autonomie des Fahrzeugs bei Level 4 noch an bestimmte Bedingungen geknüpft, zum Beispiel an bestimmte Straßentypen (Autobahnen). Diese Stufe ist in Deutschland noch Zukunftsmusik.



Level 5: Autonomes Fahren. Bei Level 5 ist die Autonomie des Fahrzeugs nicht mehr an Bedingungen geknüpft. Wann dies in Deutschland zugelassen wird, ist noch nicht absehbar.

Was macht die Aktie von Mercedes-Benz?

Die Aktie reagierte bislang auf die News kaum. Am Mittwochmorgen steht sie an der Börse Frankfurt leicht im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 54,62 Euro (Stand: 18.12.24 09:04 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion