Warten auf die Fed

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS - Vor der Sitzung der US-Notenbank am heutigen Abend dürfte sich am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt nicht mehr viel tun. Nach zuletzt drei Börsentagen in Folge mit leichten Verlusten für den Dax wird dieser rund zwei Stunden vor Handelsbeginn nochmals moderat im Minus erwartet. Der Broker IG induzierte den Leitindex mit 20.227 Punkten knapp behauptet. Als ausgemacht gilt, dass die Fed den Leitzins um weitere 25 Basispunkte senkt. "Spannender als die Zinsentscheidung selbst ist heute die Aktualisierung der Fed-Prognosen für die Jahre 2025, 2026 und 2027", schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Bislang habe es die Notenbank vermieden, die Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten zu kommentieren. Nun aber kämen die Fed-Mitglieder nicht mehr darum herum, die Auswirkungen von Trumps Wirtschaftspolitik auf Inflation, Wachstum und auf den Leitzins zu prognostizieren.

USA: - VERLUSTE - An den US-Börsen hat es am Dienstag für den Dow Jones Industrial den neunten Schwächetag in Folge gegeben. Anders als in den Tagen zuvor wurde der US-Leitindex aber von den anderen Indexkollegen nach unten begleitet, denn die Nasdaq-Börse legte auf ihrer Rekordrally eine Pause ein. Anleger verspürten eine gewisse Anspannung am Tag vor der nächsten Leitzinsentscheidung. Der Dow Jones Industrial schloss 0,61 Prozent tiefer bei 43.449,90 Punkten. Sein Minus nach dem Rekordhoch von Anfang Dezember hat er damit auf 3,6 Prozent ausgeweitet. Der S&P 500 gab am Dienstag um 0,39 Prozent auf 6.050,61 Punkte nach, während der technologielastige Nasdaq 100 0,43 Prozent auf 22.001,08 Punkte verlor. Er behauptete sich knapp über der 22.000-Punkte-Marke, die am Vortag erstmals überschritten wurde.

ASIEN: - NIKKEI IM MINUS, CSI UND HANG SENG IM PLUS - In Asien haben sich die Aktienmärkte am Mittwoch unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan nach unten ging, zogen die Kurse in China und Hongkong an.

