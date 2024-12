Eli Lilly erhält in China grünes Licht für Alzheimer-Medikament!

Durchbruch in der Alzheimer-Forschung

Die chinesische Behörde National Medical Products Administration erteilte die Zulassung für Kisunla, ein innovatives Medikament zur Behandlung früher symptomatischer Alzheimer-Krankheit. Diese Entscheidung folgt einer beeindruckenden Phase-3-Studie, in der Kisunla signifikante Ergebnisse bei der Reduktion von Amyloid-Plaques im Gehirn zeigte (ein Hauptmerkmal der Alzheimer-Krankheit).

In der Trailblazer-ALZ 2-Studie, die als Grundlage für die Zulassung diente, konnte Kisunla Amyloid-Plaques in der Gesamtpopulation nach sechs Monaten um durchschnittlich 61 Prozent reduzieren, nach 12 Monaten um 80 Prozent und nach 18 Monaten sogar um 84 Prozent. "Diese Ergebnisse markieren einen Wendepunkt in der Behandlung der Alzheimer-Krankheit", erklärt ein Sprecher von Eli Lilly.

Zusätzlich zur Plaque-Reduktion senkte Kisunla das Risiko eines Fortschreitens der Krankheit in früheren Stadien um 39 Prozent im Vergleich zu einem Placebo. Diese Wirkung bietet den Patienten eine signifikante Chance, die Entwicklung der Krankheit zu verzögern.

Marktausblick und globale Expansion

Nach den USA, Japan und Großbritannien ist China nun der vierte große Markt, auf dem Kisunla zugelassen wurde. Diese Zulassung erweitert die globale Reichweite von Eli Lilly im Kampf gegen Alzheimer. Neben Kisunla hat auch Leqembi von Eisai und Biogen kürzlich die Zulassung in China erhalten, was den Wettbewerb in diesem wichtigen Marktsegment verstärkt.

Kisunla ist darauf ausgelegt, das Beta-Amyloid-Protein aus dem Gehirn zu entfernen. Eine große Spätphasen-Studie zeigte, dass das Medikament das Fortschreiten von Gedächtnis- und Denkproblemen um 29 Prozent verlangsamt, allerdings führte es bei einem Viertel der Patienten zu Hirnschwellungen und bei fast einem Drittel zu Hirnblutungen. Trotz dieser Nebenwirkungen sind die meisten Fälle mild und werden durch eine angepasste Dosierungsstrategie abgemildert.

Risiken und regulatorische Herausforderungen

In den USA wird Kisunla mit einem strengen Sicherheitshinweis verkauft, der auf das Risiko potenziell gefährlicher Hirnschwellungen und Blutungen hinweist. Die europäische Arzneimittelzulassungsbehörde prüft derzeit die Behandlung, nachdem sie Leqembi aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Nutzen-Risiko-Verhältnisses abgelehnt hatte.

Finanzielle Auswirkungen und Analystenmeinungen

Daiwa Securities hat die Aktie von Eli Lilly mit einem Kauf-Rating versehen, den Zielpreis jedoch von 940 US-Dollar auf 900 US-Dollar gesenkt. Die Aktie notiert aktuell bei etwa 778 Euro, was einem Jahresplus von über 30 Prozent entspricht.

Ausblick

Mit der Zulassung von Kisunla in China öffnet sich ein neues Kapitel in der Behandlung der Alzheimer-Krankheit, das nicht nur Patienten neue Hoffnung gibt, sondern auch Eli Lillys Position als Innovationsführer in der Pharmaindustrie festigt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 778,6EUR auf NYSE (18. Dezember 2024, 02:04 Uhr) gehandelt.





