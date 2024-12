DAX gibt weiter nach

Größere Kursbewegungen könnte es im heutigen Handelsverlauf am Abend geben, wenn die US-Notenbank Fed ihre nächste Zinssitzung abhält. Nach dem FedWatch-Tool des Börsenbetreibers CME gilt eine Zinssenkung um 25 Basispunkte durch die US-Notenbank Fed in dieser Woche inzwischen als so gut wie sicher. Neben der US-Notenbank stehen am Donnerstag außerdem Zinsentscheide der Bank of England und der Bank of Japan an.

Bleiben die Gewinnmitnahmen beim DAX dagegen konstant und der Index fällt unter 20.220 Punkte zurück, wird ein Kurslückenschluss mit entsprechenden Abwärtsrisiken in Richtung 20.038 Punkte sehr wahrscheinlich und würde sich sogar für einen kurzzeitigen Short-Trade anbieten, allerdings lediglich unter erhöhten Risiken. Idealerweise setzt der Index auf 19.800 Punkte zurück und nimmt anschließend Kurs auf 20.976 Punkte. Kommt es dagegen zu einem überraschenden und vor allem dynamischen Kursanstieg über 20.525 Punkte, dürfte das nächstgrößere Ziel entsprechend schneller erreicht werden.