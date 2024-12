Es ist noch nicht überstanden!

Kurzzeitig könnte Mercedes-Benz durchaus den Bereich von 55,26 Euro an Steuern, ehe wieder Verkäufer zuschlagen und das Papier in die endgültige Parkposition um 53,23 Euro manövrieren. Genau dieses Niveau könnte im Anschluss als Sprungbrett für frische Dezemberhochs genutzt werden, oberhalb von 56,02 Euro würde die Wahrscheinlichkeit auf eine weitere Erholung an 58,50 Euro nämlich sprunghaft ansteigen. Kurzzeitig befindet sich der Wert aber noch auf der Short-Seite und sucht weiter nach einem tragfähigen Boden.

Trading-Strategie: