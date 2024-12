Kakao zeigt Ermüdungserscheinungen!

Bislang kann noch keine Aussage zum Verhalten des Kakao-Futures wegen der kurzen Handelsdauer in dieser Woche vorgenommen werden, erst am Freitag dürfte die Wochenkerze nahezu fertig sein und weitere Signale aussenden. Zwar wäre noch ein Anstieg an 12.168 US-Dollar möglich, spätestens ab diesem Niveau dürfte jedoch wieder eine längere Konsolidierungsphase aufgrund des stark überkauften Zustandes erfolgen. Auffangpunkte findet Kakao bei 10.900 und darunter 9.790 US-Dollar vor. Denkbar wäre sogar ein Rücklauf zurück auf das Vorgängerhoch bei 9.130 US-Dollar und würde sich für ein Short-Investment qualifizieren. Auf der Oberseite dürfte nur Kursnotierung in oberhalb von 12.725 US-Dollar das nächsthöhere Kursziel um 14.206 US-Dollar auslösen.

Kakao-Future (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Sobald der Kakao-Future ein Niveau von 11.430 US-Dollar unterschreitet, werden weitere Gewinnmitnahmen zunächst auf 10.900 und darunter sogar 9.790 US-Dollar sehr wahrscheinlich und könnten im laufenden Aufwärtstrend sogar für ein Short-Investment herhalten. Dies könnte beispielshalber über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VD7NMQ geschehen. Die mögliche Renditechance beliefe sich bei vollständiger Umsetzung auf 210 Prozent, Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 1,54 und 2,60 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte dann aber das Niveau von 11.800 US-Dollar nicht unterschreiten, im Schein käme dies einem Stopp-Kurs von 0,68 Euro gleich. Da gegen den vorherrschenden Trend gehandelt wird, sind die Risiken entsprechend höher zu bewerten.