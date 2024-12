NVIDIA weitet Verluste aus

Bleibt es bei einem nachhaltigen Tagesschlusskurs unterhalb von 130,00 US-Dollar, stünden die Chancen auf einen weiteren Kursrutsch auf 123,10 US-Dollar in der NVIDIA-Aktie vergleichsweise gut. Gegen Ende der Woche könnte aber noch einmal kurzzeitig Schwung aufkommen und das Papier zeitweise sogar in den Bereich von 131,80 US-Dollar vorantreiben, ehe das favorisierte Ziel auf der Unterseite endgültig abgearbeitet wird. Nach dem eindeutigen Trendbruch in der abgelaufenen Handelswoche sind derzeit Bären klar im Vorteil. Überraschend käme dagegen ein Anstieg mindestens über den 50-Tage-Durchschnitt bei 136,55 US-Dollar, dies könnte eine temporäre Erholungsbewegung auf 140,76 und darüber 144,42 US-Dollar auslösen, erscheint an dieser Stelle jedoch kaum wahrscheinlich.

Trading-Strategie: