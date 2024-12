Deutsche Airlines und Flughäfen europaweit Spitzenreiter bei Flugstornierungen

Berlin (ots) -



- Lufthansa europaweit mit höchster Stornierungsquote

- In Deutschland werden die meisten Flüge gestrichen

- Deutsche Flughäfen Spitzenreiter bei Flugstornierungen



Das Flugjahr 2024 hat die strukturellen Schwächen des europäischen Luftverkehrs

deutlicher denn je offengelegt - mit Deutschland als zentralem Brennpunkt der

Probleme. Das Verbraucherportal Flightright verzeichnete während des Jahres eine

beispiellose Anzahl an Flugstornierungen und Verspätungen, die vor allem

deutsche Airlines und Flughäfen betrafen. Wer die Gewinner und Verlierer des

Jahres sind, erklärt Oskar de Felice, Leiter der Rechtsabteilung und

Fluggastrechtsexperte bei Flightright. ( Download Übersicht

(https://we.tl/t-P9Tf2TMYDT) )





Seite 2 ► Seite 1 von 3

" Es ist alarmierend, dass deutsche Flughäfen und Airlines auch in diesem Jahrdie höchsten Stornierungsquoten in ganz Europa aufweisen. Die Ergebnisse sindein klares Signal dafür, dass die deutsche Luftfahrt dringend an ihrerKrisenbewältigung arbeiten muss. Passagiere haben ein Recht auf Zuverlässigkeit,und es darf nicht sein, dass Reisende immer wieder als Leidtragende einesineffizienten Systems zurückbleiben. ", sagt de Felice.Dies betrifft vor allem die Lufthansa Group, die bereits Anfang des Jahres mitder höchsteneuropäischen Stornierungsquote für Schlagzeilen gesorgt hatte. "Trotz ihrer Position als Branchenführer in Deutschland scheint die LufthansaGroup nur langsam Fortschritte gemacht zu haben, wenn es um Zuverlässigkeit unddie Zufriedenheit der Passagiere geht. Das Jahr startete sehr negativ. Zuletzthaben wir eine Verbesserung wahrgenommen. Wir hoffen, dass der eingeschlageneWeg bei der Lufthansa sich effektiv fortsetzt. "Lufthansa Group verzeichnet höchste StornierungsquotenInsgesamt stachen die Airlines der Lufthansa Group im europaweiten Vergleichnegativ hervor. Laut den aktuellen Daten von Flightright verzeichnete dieLufthansa mit 2,88 Prozent an stornierten Flügen die höchste Stornierungsquotein Europa. Dahinter folgt British Airways mit der zweitschlechtestenStornierungsquote von 2,06 Prozent. Auf dem dritten Rang landete KLM mit 1,60Prozent. Auf Platz vier und fünf landeten SWISS (1,45 %) und Eurowings (1,42 %).Somit stellt die Lufthansa Group drei der fünf Airlines mit den höchstenStornierungsquoten. Fluggesellschaften wie TAP Portugal, Ryanair und Iberiazeigen jedoch, dass es auch anders geht, und überzeugen mit Stornierungsquotenvon unter einem Prozent. Bei etwa einem Prozent an gestrichenen Flügen kann voneinem normalen Durchschnitt gesprochen werden." Die Stornierungsquoten der Lufthansa Group sprechen Bände. Es ist