Chinesische Onlinehändler als Risiko!

Zalando rüstet sich durch einen Milliardenzukauf, um der zunehmenden Konkurrenz aus China entgegenzutreten. Europas führender Online-Modehändler gab am 11. Dezember bekannt, dass er beabsichtigt, den deutschen Wettbewerber About You für einen Betrag von über einer Milliarde Euro zu erwerben. Der Dax-Konzern Zalando mit Sitz in Berlin sowie das Unternehmen About You aus Hamburg befinden sich in einer herausfordernden Situation. Die chinesischen Anbieter Temu und Shein haben den Wettbewerb durch ihre direkten Lieferungen aus chinesischen Fabriken weiter intensiviert. Sowohl Zalando als auch About You verfügen nicht über eine eigene Lösung darauf. Shein und Temu bieten preisgünstige Mode an und produzieren anfänglich nur eine begrenzte Stückzahl. Wenn eine erhöhte Nachfrage besteht, wird die Fertigung in mehreren chinesischen Fabriken gesteigert.

