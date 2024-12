24/7 Software baut globalen Erfolg mit starkem Wachstum in Europa und dem Nahen Osten aus

Ausweitung der Adoption in ganz Europa und darüber hinaus

BOCA RATON, Florida, 18. Dezember 2024 /PRNewswire/ – 24/7 Software, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Betriebsmanagementtechnologie, setzt sein bemerkenswertes Wachstum fort, indem es seine Präsenz in Europa verstärkt und in den Nahen Osten expandiert. Die Plattform des Unternehmens wird von Unternehmen in der gesamten EMEA-Region genutzt und beweist ihren Wert bei der Bereitstellung von datengesteuerten Echtzeitlösungen, die den Betrieb optimieren, die Sicherheit verbessern und das Gesamterlebnis für die Nutzer steigern.

Gesundheit und Sicherheitsteams an der Spitze