Tagesbericht vom 18.12.24



Marketingmitteilung





Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.640 auf 2.646 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong wenig verändert und notiert aktuell mit 2.645 $/oz um 6 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien werden weltweit vernachlässigt.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Britisches Verteidigungsministerium erklärt, dass Russland seit Kriegsbeginn mehr als 3.600 Panzer und etwa 8.000 gepanzerte Fahrzeuge verloren hat. In der Folge werde daher häufiger veraltete und schlecht gewartete Ausrüstung aus der Sowjetzeit aus den Depots geholt.



Kommentar: Die britische Kriegspropaganda steht im krassen Widerspruch zur Propaganda, dass Russland in wenigen Jahren die Nato angreifen könnte und wir daher massiv aufrüsten müssen.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar nach (aktueller Preis 80.869 Euro/kg, Vortag 81.188 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 30,34 $/oz, Vortag 30,43 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 936 $/oz, Vortag 930 $/oz). Palladium notiert unverändert (aktueller Preis 918 $/oz, Vortag 918 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 73,45 $/barrel, Vortag 74,01 $/barrel).





Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich etwas leichter. Der Xau-Index verliert 0,8 % oder 1,2 auf 145,3 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Kinross 1,4 %. Franco-Nevada befestigt sich 0,2 %. Bei den kleineren Werten geben Rusoro 7,8 %, Asante 6,9 % und Galiano 4,7 % nach. First Mining verbessern sich 4,0 % und Aura 3,9 %. Bei den Silberwerten fallen Mandalay 9,7 %, Excellon 5,3 % und Metallic 3,7 %. Endeavour Silver können 4,7 % sowie Bear Creek und Abra jeweils 3,8 % zulegen.

Seite 2 ► Seite 1 von 4