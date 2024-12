Broadcom nimmt die 1-Billionen-Dollar-Marke

Der Wert des US-Chipherstellers Broadcom (ISIN US11135F1012) übersprang vergangene Woche die Marke von 1 Bio. US-Dollar, nachdem CEO Tan sagte, dass die Nachfrage nach Chips, die Anwendungen der künstlichen Intelligenz antreiben, im Jahr 2027 eine Umsatzchance von 60 bis 90 Mrd. US-Dollar bieten könnte. Das entspricht einer Vervierfachung der aktuellen Größenordnungen; Broadcom hat im Geschäftsjahr 2024 einen KI-Umsatz von 12,2 Mrd. US-Dollar erzielt.

Broadcom prognostizierte am Donnerstag zudem, dass die Umsätze für Q1 über den Schätzungen liegen sollten. Außerdem gab das Unternehmen bekannt, zwei große Hyperscaler gewonnen zu haben (große Player im Cloud-Business wie AWS, Google Cloud, Microsoft Azure usw.). Die Aktien legten am Freitag und am Montag insgesamt um ca. 20 Prozent zu. Wer auf dem aktuellen Kursniveau eine defensivere Positionierung dem Direktinvestment vorzieht, könnte sich mit Zertifikaten positionieren.