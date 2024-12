Nano One sichert sich elftes neues Patent im Jahr 2024

Damit erhöht sich die Gesamtzahl der in 2024 erteilten Patente auf 11 und die Gesamtzahl der Patente auf 48, wobei mehr als 56 weitere Patentanmeldungen in Gerichtsbarkeiten auf der ganzen Welt anhängig sind. Diese jüngsten Patente stärken nicht nur das geistige Eigentum von Nano One, sondern schaffen auch einen Mehrwert für die Aktionäre und bauen den technologischen Vorsprung des Unternehmens in einem sich schnell entwickelnden Markt aus.

Dr. Stephen Campbell, Chief Technology Officer von Nano One, sagte: „Durch den Schutz unserer Innovationen sind wir in der Lage, Fortschritte bei der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu erzielen, was zu erheblichen kommerziellen Chancen führen kann. Ein starkes Portfolio an geistigen Eigentumsrechten schafft einen beträchtlichen Mehrwert für unsere Aktionäre, da es unser Engagement für Innovation und Kommerzialisierung unterstreicht, Partnerschaften ermöglicht und das Vertrauen der Investoren in unsere langfristigen Wachstumsaussichten stärkt.“

Kürzlich erteilte und/oder zugelassene Patente:

- Japanisches Patent JP 7503208: Beschreibt eine neuartige Batterie, die aus einem Hochspannungsspinell-LNMO-Kathodenmaterial besteht, das im One-Pot-Verfahren hergestellt und mit einem Elektrolyten gepaart wurde, der eine hohe Lebensdauer gewährleistet.

- Indisches Patent 512878: Beschreibt die neuartige Herstellung eines Kathodenmaterials mit darauf befindlicher Schutzbeschichtung direkt in einem einzigen Prozessschritt.

- Japanisches Patent JP 7518972 und taiwanesisches Patent TW 110132742: Beschreibt die M2CAM-Technologie unter Verwendung des sulfatfreien One-Pot-Verfahrens für die neuartige Herstellung von lithiierten Kathodenmaterialien aus gemischten Metalloxiden.

Seite 2 ► Seite 1 von 4