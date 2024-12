Ceconomy will operativen Gewinn deutlich erhöhen - neuer Dividendenplan

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die MediaMarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy will im neuen Geschäftsjahr operativ deutlich mehr verdienen. Zudem richtet sie ihre Dividendenpolitik neu aus, nachdem das Unternehmen im abgeschlossenen Jahr wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt ist. "Wir haben mit strikter Kostendisziplin gewirtschaftet und uns schlanker aufgestellt", sagte Finanzchef Kai-Ulrich Deissner laut Mitteilung vom Mittwoch.

Im seit Oktober laufenden neuen Geschäftsjahr (2024/25) will der Vorstand den währungs- und portfoliobereinigten Konzernumsatz "moderat" steigern, wie das Unternehmen in Düsseldorf mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) solle dagegen "deutlich" anziehen. Dabei sollen die Geschäfte in Deutschland, Österreich, in der Schweiz sowie in den Ländern in West- und Südeuropa mehr operativen Gewinn zusteuern. Baader-Bank-Analyst Volker Bosse bezeichnete die neuen Ziele als "solide".