Visa-Konkurrent Mastercard: Fettes Geschenk an die Anleger!

Die zweistelligen Wachstumsraten über viele Jahre hinweg bedeuten für langfristige Anleger aber einen hohen Yield-on-Cost. Wer sich vor zehn Jahren in der Aktie von Mastercard engagiert hat, erhält auf sein Investment inzwischen 3,0 Prozent Dividende.

Die Dividende wird erneut stark angehoben ...

Pünktlich vor dem in der kommenden Woche anstehenden Weihnachtsfest hat das Unternehmen nun eine weitere Dividendenerhöhung bekannt gegeben. In einer am späten Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung teilte Mastercard seinen Anlegern mit, dass die Ausschüttung um 15,2 Prozent angehoben wird.

Statt wie bisher 0,66 US-Dollar pro Aktie werden künftig quartalsweise 0,76 US-Dollar ausgeschüttet. Damit klettert die Serie ununterbrochener Anhebungen auf 14 Jahre, was das Unternehmen weiter an den Status als Dividendenaristokrat (25 Jahre in Folge) heranrücken lässt. Nach der Erhöhung beträgt die Dividendenrendite 0,57 Prozent bezogen auf den Schlusskurs vom Dienstag.

Wer sich als Anleger für die angehobene Ausschüttung qualifizieren möchte, muss die Aktie bis spätestens zum 09. Januar in seinem Depot haben. Ausgezahlt wird die Dividende am 07. Februar.

... obendrauf gibt's noch ein weiteres Aktienrückkaufprogramm!

Die erneut kräftige Dividendenerhöhung war jedoch nicht das einzige Weihnachtsgeschenk, das Mastercard für seine Anleger im Gepäck hatte. Dank der unverändert guten Ertragssituation sowie der hohen Cashflows verfügt das Unternehmen über ausreichend große Finanzreserven, auch seine Rückkäufe weiter engagiert voranzutreiben.

Zu diesem Zweck hat der Verwaltungsrat ein neues Buyback-Programm mit einem Volumen in Höhe von 12 Milliarden US-Dollar aufgesetzt. Diese kommen nun zu dem noch nicht abgeschlossenen Programm hinzu, das noch über ein Restvolumen von 3,9 Milliarden US-Dollar verfügt.

Verhaltene Reaktion, aber insgesamt ansprechende Performance

Die Reaktion der Anleger auf die Ankündigung ist im erweiterten Handel bislang überschaubar geblieben. In der US-Vorbörse wurde das Weihnachtsgeschenk mit leichten Zugewinnen honoriert. Allerdings gehören Visa und Mastercard als eher defensive Werte zu denjenigen Aktien, die außerhalb der regulären Handelszeiten nur wenig Beachtung finden.

Insgesamt haben die Anteile von Mastercard in diesem Jahr bereits 25 Prozent an Wert gewonnen. Damit liegt das Unternehmen zwar hinter dem S&P 500 zurück, knüpft aber an die Kursgewinne der Vorjahre an. Unterstützt wird das anhaltende Kurswachstum durch unverändert hohe Konsumausgaben sowie die wachsende Bedeutung des Online-Handels.

Fazit: Ein Weihnachtsgeschenk, das Anleger nicht unbedingt annehmen sollten

Mit einem für 2025 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 32,5 ist die Aktie allerdings nicht günstig – für Konkurrent Visa legen Anleger derzeit rund das 28-fache der erwarteten Gewinne auf den Tisch. Lange wurde eine höhere Bewertung für Mastercard mit dem gegenüber Visa stärkeren Wachstum begründet, die Zuwachsraten haben sich in den vergangenen Jahren aber immer stärker angeglichen. Die günstigere Bewertung bietet daher aktuell Visa.

Wer sich auf dem aktuellen Kursniveau engagiert sollte außerdem im Hinterkopf behalten, dass in den USA eine Debatte über (zu) hohe Kreditkartengebühren und -zinsen entstanden ist. Das hat bereits zu einer Kartellrechtsklage durch das US-Justizministerium gegen Visa geführt. Hier bestehen neben Bewertungs- daher auch politische Abwärtsrisiken.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion