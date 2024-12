ABO Energy KGaA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Unternehmen: ABO Energy KGaA

ISIN: DE0005760029



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 18.12.2024

Kursziel: 102,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Energy KGaA (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 102,00.

Zusammenfassung:

ABO Energy hat in der deutschen Novemberausschreibung Onshore-Wind Tarife für vier Projekte mit einer Gesamtkapazität von 57 MW gewonnen. Damit summiert sich ABOs 2024 erfolgreich durch die Ausschreibungen gebrachtes Onshore-Wind-Volumen auf ca. 200 MW nach über 150 MW im Vorjahr. Noch beeindruckender ist die Bilanz bei den Onshore-Wind-Genehmigungen in Deutschland: Hier erwartet ABO Energy, bis zum Jahresende die 300 MW-Marke zu knacken, was fast einer Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der deutsche Windmarkt stellt damit das Rückgrat für das geplante Wachstum in den nächsten Jahren dar. Wir sehen die Guidance für 2025 (Nettoergebnis: EUR29 Mio. - EUR39 Mio.) daher als sehr gut unterlegt an und erwarten auch in den Folgejahren weiteres Gewinnwachstum. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR102. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.



First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Energy KGaA (ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 102.00 price target.

Abstract:

ABO Energy has won onshore wind tariffs for four German projects with a total capacity of 57 MW in the November tender. This brings the onshore wind volume, which ABO Energy successfully brought through the tenders in 2024, to around 200 MW after more than 150 MW in the previous year. In terms of onshore wind permits in Germany, ABO Energy's performance is even more impressive: The company expects to break the 300 MW mark by the end of the year, which is almost double the prior year figure. The German wind market thus represents the backbone of the growth planned for the coming years. We therefore consider 2025 guidance (net income: EUR29m - EUR39m) to be very well underpinned and expect further net income growth in the subsequent years. An updated DCF model yields an unchanged EUR102 price target. We reiterate our Buy recommendation.



