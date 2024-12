GOLDMAN SACHS stuft GIVAUDAN AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Givaudan vor den am 24. Januar erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 5100 Franken belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen in ihrem Ausblick von Dienstagnachmittag an. Bei dem Schweizer Duftstoff- und Aromenhersteller habe sich das starke Geschäftsmomentum der ersten neun Monate fortgesetzt, schrieb sie./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2024 / 17:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 4.335EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2024, 09:25 Uhr) gehandelt.