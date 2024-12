Über 150 Millionen Nutzer pro Monat werden mit 1,2 Milliarden Daten zum finanziellen Wohlstand unterstützt

NEW YORK, 18. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Personetics, das weltweit führende Unternehmen im Bereich KI-gestützter personalisierter Interaktionslösungen für Finanzinstitute, gab heute einen bedeutenden Meilenstein hinsichtlich Wachstum und Einfluss auf seine weltweite Nutzerbasis bekannt. Das Unternehmen unterstützt nun über 150 Millionen aktive Kunden im Bankwesen mit monatlich 1,2 Milliarden Daten, was die wichtige Rolle der datengesteuerten Personalisierung bei der Stärkung des finanziellen Wohlergehens und der fundierten Entscheidungsfindung verdeutlicht.

Personetics betreut mehr als 130 Finanzinstitute weltweit, unter anderem 18 der 40 größten Banken in Nordamerika. Die in Echtzeit verfügbaren verwertbaren Finanzdaten des Unternehmens haben bei den Kunden eine durchschnittliche Bewertung von 4,6 von 5 Punkten erhalten, was den hohen Stellenwert einer personalisierten Finanzberatung unterstreicht.

„Wir wachsen nicht nur zahlenmäßig, sondern verändern auch das Leben der Menschen in finanzieller Hinsicht", sagte Udi Ziv, CEO von Personetics. „Der Schlüssel liegt darin, mithilfe von Technologie reine Transaktionsdaten in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln, von denen sowohl Verbraucher als auch kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) wirklich profitieren. Wenn Banken ihren Kunden Informationen präsentieren, sollten diese ihnen helfen, ihre gesamte finanzielle Situation zu verstehen, und konkrete Schritte zu deren Verbesserung aufzeigen. Diese Perspektive definiert die Rolle der Bank neu und erhebt sie vom passiven Verwalter von Vermögen zum aktiven Gestalter finanziellen Erfolgs."

Angesichts der schwierigen Wirtschaftslage sind die positiven Auswirkungen dieser Informationen für Familien erheblich: Verbraucher sparen durchschnittlich 2.400 US-Dollar pro Jahr.

Ziv fügte hinzu: „Wir versetzen Menschen in die Lage, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Durch den Einsatz fortschrittlicher KI und analytischer Modelle demokratisieren wir die Finanzberatung und machen sie für Millionen von Menschen zugänglich, die sonst möglicherweise keinen Zugang zu dieser Art von Beratung hätten. Auf diese Weise werden Kunden gestärkt und Banken dabei unterstützt, bessere finanzielle Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen."