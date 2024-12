Renault-Aktie profitiert von Fusionsgerüchten bei Nissan und Honda

Die Renault-Aktie legte am Mittwochmorgen zeitweise um rund sechs Prozent zu, beflügelt von Berichten über Fusionsgespräche zwischen Nissan und Honda. Nissan, an dem Renault eine Minderheitsbeteiligung hält, verzeichnete in Tokio mit einem Plus von 24 Prozent den besten Handelstag seit 40 Jahren.

Zuletzt hatte Renault jedoch seine Beteiligung an Nissan reduziert. Mitte Dezember hatten die Franzosen angekündigt, in einem ersten Schritt Nissan-Aktien im Wert von bis zu 765 Millionen Euro verkaufen zu wollen.