Dax startet vor Fed-Zinsentscheid leicht im Plus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch mit leichten Zugewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 20.271 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten die Commerzbank-Aktien. Hintergrund ist eine Erhöhung der Beteiligung der italienischen Großbank Unicredit an der Commerzbank, wodurch Übernahmegerüchte befeuert werden. Am Kurslistenende fanden sich die Papiere von BASF wieder.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Commerzbank AG! Long 14,77€ 0,97 × 14,98 Zum Produkt Short 16,67€ 1,10 × 14,95 Zum Produkt