Rheinmetall-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Jahreshochs

Wegen der beträchtlichen Kursschwankungen bietet die Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009) für risikobereite Trader hervorragende Renditechancen. Notiert die Aktie noch am 21.11.24 unterhalb von 600 Euro, um bereits am 5.12.24 ein neues Hoch bei 663,80 Euro zu erreichen, so ist sie mittlerweile wieder bei 611,40 Euro zu bekommen.

Da der Rüstungskonzern für den Aufrüstungszyklus in Europa hervorragend aufgestellt sei, bekräftigten die Experten der Privatbank Berenberg mit einem von 655 auf 750 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Rheinmetall-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder ihr Hoch bei 663,80 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.