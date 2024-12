TechGALA 2025 – Erste internationale Startup-Konferenz von Aichi

NAGOYA, JAPAN / ACCESSWIRE / 17. Dezember 2024 / TechGALA, die erste große Startup-Veranstaltung in Nagoya, rückt schnell näher! Vom 4.-6. Februar 2025 wird die TechGALA ihre Türen öffnen, um Nagoyas Businesskultur der Innovation mit der Welt zu teilen. Lesen Sie weiter, um mehr zu dieser aufregenden Veranstaltung zu erfahren!

Die TechGALA wird hauptsächlich im Chunichi Hall and Conference Center stattfinden, es werden aber Events an verschiedenen anderen Stellen um die Gegenden Sakae und Tsurumai herum abgehalten – darunter die Innovator's Garage von Nagoya und der neue Campus von STATION Ai. Auf der untenstehenden Karte finden Sie weitere Einzelheiten.

Es werden fast einhundert Redner anwesend sein, unter anderem Professor Emori Seita vom Institute for Future Initiatives der Universität Tokio, Futurist Peter Swain, Chief Sustainability Officer bei Toyota Motor Corporation Yumi Otsuka sowie Künstler/Autor/Nicht-Architekt/Dragqueen Vivienne Sato.

Zusätzlich zu den Rednern aus der Business- und Hochschulwelt werden Vertreter von führenden Unternehmen und Finanzinstitutionen als Sponsoren zugegen sein. Toyota Connected Corporation, Mitsubishi UFJ Ltd, Google Cloud und JR Central sind nur einige der großen Namen, die vor Ort sein werden.

Alle unsere Redner, Botschafter und Vertreter der Geschäftswelt tragen zu den einzigartigen Bedingungen von Nagoya und dem restlichen Japan ihre eigene Erfahrung und Fachkenntnis bei. In den Worten von Jett Glozier von Sound Diplomacy: „Ich bin begeistert, bei der TechGALA in Nagoya zu sprechen, wo ich ein Panel mit dem Titel: ‚Will the cities of the future become utopias or dystopias?’ (Werden die Städte der Zukunft zu einer Utopie oder einer Dystopie werden?) leiten werde. Indem ich auf meine Erfahrung mit der Musik, Kultur, Stadtpolitik und Stadterneuerung mit Sound Diplomacy zurückgreife, freue ich mich darauf zu untersuchen, wie diese Elemente nachhaltige und integrative Stadtlandschaften gestalten können. Besonders gespannt bin ich darauf herauszufinden, wie diese Ideen auf die einzigartigen Herausforderungen anwendbar sein könnten, denen die Städte in Japan ausgesetzt sind.“