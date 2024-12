Vor wenigen Tagen erst meldete AST SpaceMobile (NASDAQ ASTS / WKN A3CL8W), angehender Anbieter von Mobilfunk über Satellit, dass man mit Mobilfunkbetreiber Vodafone einen langjährigen Vertrag bis 2034 abgeschlossen hat (Wir berichteten.) Die Analysten der Deutschen Bank sehen darin einen großen Schritt in Richtung der Kommerzialisierung der AST SpaceMobile-Technologie.

Die Experten weisen darauf hin, dass Vodafones ausgedehnte Präsenz in Europa, Afrika, Indien und dem Nahen Osten ASTS Zugang zu einem großen Markt verschafft, der von entscheidender Bedeutung dafür sein werde, dass das Unternehmen seine Ziele erreicht. Vodafone, so die Deutsche Bank weiter, werde vermutlich der größte Kunde / Partner von AST Space Mobile werden. Die kürzlich gemeldete Vereinbarung, hieß es weiter, sei auf Vodafones gesamte „Heim-“ und Partnermärkte in den genannten Ländern skalierbar und der Mobilfunkbetreiber verfüge allein in seinen Heimmärkten über mehr als 250 Millionen Abonnenten.

AST SpaceMobile wird ab 2030 rund 4,5 Mrd. Dollar generieren



