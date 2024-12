Nicht die Fed, sondern diese Notenbank könnte schon morgen den Markt erschüttern

Am Mittwochabend wird sich die US-Notenbank mit ihrem letzten Leitzinsentscheid für dieses Jahr zu Wort melden. Marktteilnehmende rechnen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit damit, dass der Leitzins erneut zum 25 Basispunkte gesenkt wird. Dementsprechend haben sich Anleger bereits vorab auf vielen Märkten, darunter vor allem dem Aktien- und Krypto-Markt, long positioniert.

Der Ausblick der Notenbanker für das kommende Jahr könnte zwar zu Unsicherheit führen, erwartet wird ein langsameres Tempo der geldpolitischen Lockerungen. Auch diese Unsicherheiten haben bislang jedoch nicht zu präventiven Gewinnmitnahmen geführt. Für Turbulenzen könnte ohnehin eine ganz andere Notenbank sorgen, und zwar schon in der Nacht auf Donnerstag.

Die japanische Notenbank könnte es noch einmal spannend machen

Die Fed wird nämlich nicht die letzte Notenbank mit einem Zinsentscheid in diesem Jahr sein. Dieses Privileg kommt der Bank of Japan (BOJ) zu, die sich am frühen Donnerstagmorgen um 04:00 Uhr (MEZ) zu Wort melden wird.

Die Mehrheit der Experten rechnet allerdings nicht mit einer Veränderung. Allgemein erwartet wird, dass die japanische Notenbank ihre Zinsen bei 0,25 Prozent belassen wird. Es gibt jedoch Gründe zur Annahme, dass sie mit einer Erhöhung überraschen könnte, was für den weltweiten Aktienmarkt erhebliche Konsequenzen haben würde.

Harter Kampf gegen Yen-Shortseller

Für eine überraschende Anhebung spricht, dass die BOJ bereits Ende Juli mit einer Anhebung um 15 Basispunkte von 0,10 auf 0,25 Prozent überrascht hatte. Den Notenbankern war die Talfahrt des Yen ein Dorn im Auge, sodass ein überraschender Zinsschritt weitere Wetten gegen die japanische Währung unterbinden sollte.

Mit Blick auf das Währungspaar USD/JPY war diese Maßnahme bislang allerdings nur von vorübergehendem Erfolg geprägt. Nach einer kurzen Aufwertungsphase ist der Yen wieder nur noch 4,5 Prozent von seinem bisherigen Jahrestief gegenüber dem US-Dollar entfernt.

Inflationsbekämpfung droht zu scheitern

Neben dem schwachen Yen liefert auch die Inflationsentwicklung in Japan Anlass zur Sorge. Wie in anderen Ländern des globalen Westens sind die Verbraucherpreise inzwischen zwar auch in Japan auf dem Rückzug. Mit einem Anstieg von 2,3 Prozent liegt der Preisanstieg aber deutlich über einem restriktiven Zins. Außerdem haben die Produzentenpreise, die als Vorläufer der Verbraucherpreise gelten, zuletzt stark zugelegt. Hier betrug der Anstieg gegenüber dem Vorjahr im November 3,7 Prozent – erwartet wurde lediglich ein Auftrieb um 3,4 Prozent.

Gleichzeitig hat das Land seine langanhaltende Wachstumskrise überwunden. Zuletzt betrug das annualisierte Wirtschaftswachstum nach den Anfang Dezember veröffentlichten Daten 1,2 Prozent, was um 0,3 Prozentpunkte über den Schätzungen der Volkswirtinnen und Volkswirte lag. Das verleiht der japanischen Notenbank nach jahrelanger Stagnation neuen Handlungsspielraum.

Die BOJ könnte den Markt ein zweites Mal auf dem falschen Fuß erwischen

Sollte sie diesen nutzen und ihren Leitzins zur Überraschung des Marktes erneut anheben, könnten die Folgen für den globalen Aktienmarkt weitreichend sein. Das Stichwort hierfür ist der 05. August, als es zu einem dramatischen Crash des Nikkei 225 und einem Flash-Crash von Indizes wie dem DAX, Dow Jones und Nasdaq 100 kam.

Ausgelöst wurde dieser dadurch, dass der sogenannte Carry-Trade in Gefahr geriet. Bei diesem leihen sich Anleger günstiges Geld in Japan und investieren es vor allem in US-Aktien. Die rasche Aufwertung des Yen führte aber dazu, dass in US-Dollar gehaltene Positionen gegenüber den in Yen aufgenommenen Schulden rasch an Wert verloren.

Dadurch musste der Carry-Trade durch Aktienverkäufe einerseits und Yen-Käufe andererseits rückabgewickelt werden, was zu einer Verkaufskaskade führte. Ein solches Szenario könnte sich wiederholen, wenn sich die Zinsen zwischen den USA und Japan weiter angleichen sollten.

Fazit: Eine Wiederholung des 05. August ist nicht auszuschließen

Während in dieser Woche alle Augen auf die Fed und ihren Leitzinsentscheid gerichtet sind, könnte der weitere Kurs des Aktienmarktes an ganz anderer Stelle bestimmt werden, nämlich in Japan. Das mögliche Negativszenario im Falle einer weiteren, überraschenden Anhebung hat derzeit kaum ein Investor auf dem Schirm. Das könnte angesichts der Tragweite des Yen-Carry-Trades eine fatale Fehleinschätzung sein.

Anleger, die sich gegen mögliche Abwärtsrisiken insbesondere bei US-Technologiewerten, die ein bevorzugtes Anlageziel von Carry-Tradern sind, absichern möchten, können das vor dem Leitzinsentscheid der BOJ mithilfe einer Short-Position auf den US-Dollar gegenüber dem Yen tun.

So sichern sich Anleger gegen einen weiteren Carry-Trade-Crash ab

Ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis hierfür bietet der Put-Optionsschein VC8FX4 mit einem Basispreis von 155 Yen pro US-Dollar und einer Laufzeit bis zum 21. Februar. Das schließt somit auch die nächsten Notenbanksitzungen von Fed und BOJ Ende Januar ein.

Für den Fall, dass der Yen in den kommenden zwei Monaten ähnlich stark wie schon im August aufwerten sollte, können Anleger mit kräftigen Gewinnen rechnen, die eventuell am Aktienmarkt entstehende Verluste ausgleichen können. Doch Vorsicht: Sollten für einen US-Dollar zum Laufzeitende mehr als 155 Yen bezahlt werden müssen, droht VC8FX4 der Totalverlust. Das Auszahlungsprofil ist für einige beispielhafte Fälle wie folgt:

Szenariotabelle

Put-Optionsschein VC8FX4 (Basis 155,00 ¥) Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Verkaufspreis US-Dollar * 154,02 ¥ Kaufpreis Put-OS * 2,54 € Basispreis 155,00 ¥ Laufzeit / Fälligkeit 21.02.2025 Rückkaufpreis US-Dollar 155,00 ¥ 152,50 ¥ 150,00 ¥ 147,50 ¥ 145,00 ¥ Wertentw. m. Put-OS 0,00 € 1,60 € 3,10 € 4,70 € 6,20 € Rendite US-Dollar +0,6 % -1,0 % -2,6 % -4,2 % -5,9 % Rendite Put-OS -100,0 % -37,0 % +22,0 % +85,0 % +144,1 % Breakeven 150,90 ¥

Stand: Mittwoch, 18. Dezember, 1805 Uhr (MEZ), Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion