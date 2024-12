Ölpreise präsentieren sich stabil

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich nach ihren Verlusten seit Wochenbeginn stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete am Mittwoch 73,61 US-Dollar und damit 42 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar stieg um 43 Cent auf 70,51 Dollar.

An den ersten beiden Handelstagen der Woche hatten die Ölpreise unter schwachen Wirtschaftsdaten des wichtigen Ölimportlandes China gelitten. Nun stützten Lagerdaten aus den USA die Kurse. Nach Angaben des American Petroleum Institute waren die Lagerbestände in der vergangenen Woche erneut und beträchtlich gesunken. Dies würde den vierten Rückgang in Folge bedeuten, falls die im Handelsverlauf erwarteten, offiziellen Zahlen der Regierung diesen Trend bestätigen sollten. Sinkende Lagerbestände deuten auf ein knappes Angebot an Rohöl hin, was die Ölpreise entsprechend steigen lassen kann./la/stk