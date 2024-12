Die Magnificent 7 bremsen eine bereits laufende Korrektur aus

von Sven Weisenhaus

Die Konzentration der Anleger auf die Aktien der „Magnificent 7“ & Co. hat dieser Tage noch einmal auf dramatische Weise zugenommen – und wahrscheinlich (noch) Schlimmeres verhindert. Denn ohne die 7 Mega Caps aus den USA steckt der Aktienmarkt schon in einer deutlichen Korrektur.

Dow Jones mit längster Verlustserie seit 2018

Wie ich bereits am Freitag berichtete, war der Donnerstag für den Dow Jones der 6. Verlusttag in Folge (siehe „Ein sehr auffälliger Kursverlauf beim Dow Jones“). Der Freitag war der 7. Tag, womit die Woche mit der längsten Verlustserie seit Februar 2020 endete. Doch damit nicht genug. Der Dow Jones gab auch noch am Montag nach, so dass wir mit 8 Verlusttagen in Folge ein Phänomen erleben, dass es seit dem 21. Juni 2018 nicht mehr gegeben hat. Und auch in den gestrigen Dienstag startete der Index mit Verlusten.