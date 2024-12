Flexibilisierung des Energiesystems - neue Studie zu Energy Sharing (FOTO)

Schönau im Schwarzwald (ots) - Die Bundesregierung verpasst die Chance für eine

zeitnahe Einführung des Energy Sharings. Eine neue Studie der Forschungsstelle

für Energiewirtschaft (FfE) im Auftrag der EWS Elektrizitätswerke Schönau zeigt

auf: Lokale Energiegemeinschaften können bei der notwendigen Flexibilisierung

des Energiesystems eine wichtige Rolle spielen.



Mitte 2024 legte das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) mit

der Novelle des Energiewirtschaftsrechts erstmals Eckpunkte zur gesetzlichen

Verankerung des Energy Sharings vor, um EU-Vorgaben in nationales Recht

umzusetzen. Jedoch konnte nach dem Bruch der Ampel-Koalition in der letzten

Sitzungswoche des Bundestags vor Weihnachten keine politische Mehrheit für den

Gesetzentwurf erzielt werden. Mit Blick auf die vorgezogene Bundestagswahl

bleibt nun kaum noch Zeit für die gesetzliche Verankerung des Energy Sharings.





Am 24. Januar 2025 wird die Studie im Rahmen eines Online-Panels (https://www.ews-schoenau.de/ews/veranstaltungen-und-termine/die-rolle-von-flexibilitaet-im-stromsystem-der-zukunft/#parent-id=bc21f47b-20a6-11e5-9b30-b8e85636374a) öffentlichvorgestellt, in dem namhafte Vertreterinnen und Vertreter aus Politik,Wirtschaft und Wissenschaft das Potenzial der gemeinschaftlichen Nutzung vonErneuerbaren Energien im Kontext der Flexibilisierung des Energiesystemsdiskutieren werden.Die Studie macht deutlich, dass die gemeinschaftliche Nutzung von ErneuerbarenEnergien vor Ort für die Transformation des Energiesystems in vielerlei Hinsichtvon Bedeutung ist. Bei zielführender Ausgestaltung kann Energy Sharingzusätzlich positive system-, netz- und marktdienliche Effekte erzielen. Insofernist die Studie ein Plädoyer dafür, Energy Sharing zeitnah den Weg zu ebnen.Studie bietet wichtige Orientierung im breiten Themenfeld des Energy SharingsBislang gibt es im öffentlichen Diskurs noch kein einheitliches Verständnis zumBegriff Energy Sharing. Viele Formen der gemeinschaftlichen Nutzung vonErneuerbaren Energien werden darunter subsummiert. Dies erschwert den Durchbruchzur niederschwelligen Umsetzung und schneller Skalierung vonEnergy-Sharing-Konzepten in einem lokalen Umfeld.Die neue Studie von FfE und EWS bringt nun Licht ins Dunkel und bietet erstmalseine klare Strukturierung und Einordnung unterschiedlicherEnergy-Sharing-Konzepte, die auf dem Weg zur Umsetzung unterstützend wirkensollen. In der Studie werden Netz-, Markt und Systemdienlichkeit und dieverschiedenen Ausgestaltungsformen von Energy Sharing definiert, voneinanderabgegrenzt und eingeordnet. Dabei unterscheiden sich die Umsetzungsformen vonEnergy Sharing zum Teil stark, sodass auch unterschiedliche systemische Effekte,zum Beispiel in Bezug auf Netzdienlichkeit, zu erwarten sind.Simulationen an exemplarischen Gemeinden verdeutlichen positive NetzeffekteIm zweiten Teil der Studie werden unterschiedliche Ausgestaltungsformen vonEnergy Sharing auf ihre Systemeffekte untersucht. Dafür wurden Simulationenanhand drei exemplarisch ausgewählter Gemeinden in Deutschland durchgeführt.Zudem zogen die Studienautor:innen Ergebnisse aus der Fachliteratur hinzu.Neben weiteren positiven Effekten konnte gezeigt werden, dass Energy Sharing beizielführender Ausgestaltung (z.B. ausgeprägter Lokalitätsbezug) zu einerNetzentlastung führt und die Preissicherheit erhöht. Zudem trägt Energy Sharingdurch die aktive Teilhabe von Privatpersonen und Bürgerenergiegemeinschaften zueiner verstärkten Akzeptanz und damit höheren lokalen Investitionen inErneuerbare Energien bei. Die Studie fasst ihre Ergebnisse in neun Kernthesenzusammen und zeigt verschiedene Handlungsoptionen für eine netz-, markt- undsystemdienliche Umsetzung von Energy Sharing auf."Die Transformation des Energiesystems kann nur gelingen, wenn die Menschen vorOrt mit einbezogen und alle verfügbaren Flexibilitätspotenziale genutzt werden.Energy Sharing setzt genau dort an und erhöht bei richtiger Ausgestaltung auchdie Preissicherheit für Verbraucherinnen und Verbraucher. Jetzt gilt es dasKonzept schnellstmöglich einzuführen und die Verbreitung durch angemesseneAnreize, wie zum Beispiel einer Absenkung der Stromnebenkosten, zuunterstützen", so EWS-Vorstandsmitglied Alexander Sladek.