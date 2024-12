-18,0 % zum Vorjahresmonat / Baugenehmigungen von Januar bis Oktober 2024 zum Vorjahreszeitraum: -19,5 %

WIESBADEN (ots) - Baugenehmigungen in Neubauten von Januar bis Oktober 2024 zum

Vorjahreszeitraum:



-23,6 % bei Einfamilienhäusern



-13,6 % bei Zweifamilienhäusern



-22,2 % bei Mehrfamilienhäusern





Im Oktober 2024 wurde in Deutschland der Bau von 18 600 Wohnungen genehmigt. Wiedas Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 18,0 % oder 4 100Baugenehmigungen weniger als im Oktober 2023. Im Zeitraum von Januar bis Oktober2024 wurden 175 800 Wohnungen genehmigt. Das waren 19,5 % oder 42 600 wenigerals im Vorjahreszeitraum. In diesen Ergebnissen sind sowohl Baugenehmigungen fürWohnungen in neuen Wohn- und Nichtwohngebäuden als auch für neue Wohnungen inbestehenden Gebäuden enthalten.In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden im Oktober 2024 insgesamt 14 800Wohnungen genehmigt. Das waren 23,0 % oder 4 400 Wohnungen weniger als imVorjahresmonat. Von Januar bis Oktober 2024 wurden 143 500 Neubauwohnungengenehmigt und damit 22,2 % oder 41 000 weniger als im Vorjahreszeitraum. Dabeiging die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 23,6 % (-9 800) auf31 800 zurück. Bei den Zweifamilienhäusern sank die Zahl genehmigter Wohnungenum 13,6 % (-1 700) auf 10 700. Auch bei der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart,den Mehrfamilienhäusern, verringerte sich die Zahl der genehmigten Wohnungendeutlich um 22,2 % (-26 300) auf 92 000 Wohnungen.Weitere Informationen:Detaillierte Ergebnisse und lange Zeitreihen zu den Baugenehmigungen, denBaufertigstellungen sowie zum Bauüberhang sind über die Tabellen 31111, 31121und 31131 in der Datenbank GENESIS-Online abrufbar.Wichtiger Hinweis zur Datenbank GENESIS-Online:Seit dem 5. November 2024 ist die neue Nutzeroberfläche unserer Datenbank alsHauptversion verfügbar und hat damit das Beta-Stadium verlassen. Die neueOberfläche bietet schnellere Datenabrufe sowie intuitive Recherche- undAnpassungsmöglichkeiten von Tabellen. Zudem haben sich die Struktur desmaschinenlesbaren Flatfile-CSV-Formats und das Datenausgabeformat beiTabellen-Downloads geändert. Detaillierte Informationen dazu sowie weiterewichtige Hinweise zum Release bietet die Infoseite zum neuen GENESIS-Online.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.