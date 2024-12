+0,6 % zum Vormonat

WIESBADEN (ots) - Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe, Oktober 2024



+0,6 % real zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



-1,3 % real zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)



Reichweite des Auftragsbestands





7,3 MonateDer reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Oktober 2024gegenüber September 2024 saison- und kalenderbereinigt um 0,6 % gestiegen. ImVergleich zum Vorjahresmonat Oktober 2023 lag der Auftragsbestand im Oktober2024 kalenderbereinigt 1,3 % niedriger.Der Anstieg des Auftragsbestands im Oktober 2024 ist wesentlich auf dieEntwicklung im Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge,Militärfahrzeuge; saison- und kalenderbereinigt +2,9 % zum Vormonat)zurückzuführen. Insbesondere ein Großauftrag im Schiffbau trug zu dem erneutenWachstum des Auftragsbestands in diesem Bereich bei, nachdem dieser bereits imVormonat deutlich gestiegen war. Negativ beeinflussten das Gesamtergebnishingegen die Rückgänge im Maschinenbau (-1,0 %) und in der Automobilindustrie(-1,9 %).Die offenen Aufträge aus dem Inland stiegen im Oktober 2024 gegenüber September2024 um 0,2 %, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland um 0,9 %.Bei den Herstellern von Investitionsgütern nahm der Auftragsbestand um 0,7 % zu,bei den Herstellern von Konsumgütern um 1,6 %. Im Bereich der Vorleistungsgüterwuchs der Auftragsbestand um 0,2 %.Reichweite des Auftragsbestands konstant bei 7,3 MonatenIm Oktober 2024 blieb die Reichweite des Auftragsbestands mit 7,3 Monaten imVergleich zum September 2024 unverändert. Bei den Herstellern vonInvestitionsgütern erhöhte sich die Reichweite von 9,9 Monaten auf 10,0 Monate.Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern und Konsumgütern blieb sie konstantbei 4,1 Monaten beziehungsweise 3,6 Monaten.Die Reichweite gibt an, wie viele Monate die Betriebe bei gleichbleibendemUmsatz ohne neue Auftragseingänge theoretisch produzieren müssten, um dievorhandenen Aufträge abzuarbeiten. Sie wird als Quotient aus aktuellemAuftragsbestand und mittlerem Umsatz der vergangenen zwölf Monate berechnet.Methodische Hinweise:Im Berichtsmonat September 2024 treten Differenzen zwischen denVeränderungsraten des Auftragsbestandes aus dem In- und Ausland und derVeränderungsrate im gesamten Verarbeitenden Gewerbe auf. Es handelt sich hierbeium Rundungsdifferenzen, die aufgrund mehrerer Zwischenschritte bei derBerechnung des Gesamtergebnisses entstehen können.