AKTIE IM FOKUS Renault sehr fest - Fusion von Honda und Nissan wäre günstig In einem zurückhaltenden Gesamtmarkt haben Renault am Mittwoch im frühen Handel deutlich zugelegt. Zuletzt zog der Wert um 4,9 Prozent. Die Aktie setzte damit den Anstieg seit Anfang Dezember fort. Sie liegt nun wieder in einem Bereich, der zuletzt …