Micron Technology – Wird das Quartalsergebnis alle Erwartungen sprengen?

Die Experten von JP Morgan gehen davon aus, dass Umsatz und Gewinn pro Aktieüber den Konsenserwartungen liegen wird. Grund dafür ist eine bessere, an den Produktmix angepasste DRAM-Preisgestaltung (Dynamic Random Access Memory).

Darüber hinaus komme es zu einer Erholung der Nachfrage nach herkömmlichen Servern, was die anhaltende Schwäche in den Endverbrauchermärkten mehr als ausgleichen sollte, so die Analysten.

Sie gehen jedoch davon aus, dass Umsatz, Bruttogewinn und Gewinn pro Aktie im darauf folgenden Quartal unter den Erwartungen liegen werden, da der Gegenwind bei der Preisgestaltung für herkömmliche DRAMs voraussichtlich anhalten wird.

Trotz dessen bleiben sie auf lange Sicht zuversichtlich: "Die Micron-Aktien sind seit ihrem Höchststand im Juni um etwa 35 Prozent gefallen, was darauf hindeutet, dass die pessimistische Stimmung teilweise eingepreist ist, und wir glauben, dass die Aktie im ersten Halbjahr 2025 eine Outperformance erzielen sollte", schreiben die JPMorgan-Analysten in einer aktuellen Mitteilung.

Micron hat in der Vergangenheit die Schätzungen oft übertroffen. In den letzten zwei Jahren geschah dies in 75 Prozent der Fälle.

Der Marktwert von Micron ist in diesem Jahr bisher um mehr als 28 Prozent gestiegen und hat damit den breiteren S&P 500 Index leicht übertroffen.

In den letzten drei Monaten haben die Analysten ihre Schätzungen mehrfach nach oben korrigiert. Die Gewinnschätzungen pro Aktie wurden 16-mal und die Umsatzschätzungen 17-mal nach oben korrigiert.

Die durchschnittliche Put-Call-Ratio mit Ablaufdatum der Optionsscheine für den 20.Dezember zeigt einen Wert von 0,56. Ein Wert über 1 weist auf eine bearishe Marktstimmung hin. Das heißt die Marktteilnehmer gehen in der Breite davon aus, das Micron in der Nacht zu Donnerstag über den Konsensschätzungen der Analysten liegen wird.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,62 % und einem Kurs von 105,2EUR auf Tradegate (18. Dezember 2024, 10:55 Uhr) gehandelt.

