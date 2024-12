Deutsche Anleihen Stagnation vor US-Zinsentscheid Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch nahezu stagniert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future notierte am Vormittag minimal höher bei 134,72 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,24 Prozent. Am …