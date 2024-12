VW-Tarifrunde wird fortgesetzt - Pause bis Mittag

HANNOVER (dpa-AFX) - In der VW -Tarifrunde gehen die Verhandlungen auch am Mittwoch weiter. Nach einem Verhandlungsmarathon in der Nacht legten beide Seiten am Vormittag zunächst eine kurze Pause sein, gegen Mittag sollen die Gespräche fortgesetzt werden, wie IG Metall und das Unternehmen mitteilten.

In Teilnehmerkreisen ist von zähen Verhandlungen die Rede, ein Ende sei derzeit nicht abzusehen. In Summe werde inzwischen seit mehr 35 Stunden verhandelt. Am Dienstag waren beide Seiten um 10 Uhr zusammengekommen und hatten dann die Nacht durch verhandelt.